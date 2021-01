Jojo Todynho se irritou com uma fake news sobre a sua morte. “Que palhaçada é essa?”, rebateu a funkeira após tomar conhecimento sobre o caso. Nesta segunda-feira (11), o boato se espalhou nas redes sociais e o nome da carioca entrou na lista dos assuntos mais comentados do Twitter.

“Gente, que palhaçada é essa que fui parar nos trends porque estão falando que tô morta? Só se for de pica, morri de tanta pica! Que palhaçada é essa que a Polícia Federal está atrás de mim? Roubei quem? Só se for o coração de alguém”, comentou a campeã de A Fazenda 12 nos Stories do Instagram.

“Olha, vocês estão com tempo. Eu estou em reunião e recebo um monte de prints em que estou nos tópicos do Twitter. Me mataram, latrocínio. Ah, gente! Pelo amor de Deus, vamos lavar uma calcinha, uma cueca. Deixa eu tomar minha cerveja em paz”, complementou Jojo, que também disse que a família recebeu ligações de pessoas preocupadas com a “morte” da cantora.

O boato que ganhou força no Twitter afirmava que a campeã teria sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Outra versão da fake news dizia que agentes da Polícia Federal estariam à procura da carioca.

Confira o vídeo com o desabafo de Jojo Todynho: