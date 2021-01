Quem deve ser imunizado no jogo? Vote na enquete · .

O Big Brother Brasil 21 ainda não começou, mas a produção do reality show já pensou em uma maneira de dar uma animada no jogo. Nesta terça-feira (19), após o anúncio dos novos participantes, Tiago Leifert abriu uma votação para que o público possa escolher seis confinados para ganharem imunidade.

Serão escolhidos, por meio do portal Gshow, três integrantes do grupo Pipoca, formado por anônimos, e mais três do Camarote, que é formado por famosos. Apesar da boa notícia, os sortudos terão que fazer uma escolha nada agradável: indicar um brother ou sister ao paredão.

A decisão terá que ser tomada em consenso entre os seis imunizados pelo público. A partir disso, a primeira berlinda começará a ganhar forma. Vote na enquete do . e escolha seu participante favorito para receber a imunidade.