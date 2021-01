Quem é o atacante de 19 anos que Gallardo pode usar na semi da Libertadores?

Lucas Pratto arrumou as malas e foi para o Feyenoord, da Holanda. Julián Álvarez, com dores nas costas, foi vetado instantes antes do empate por 2 a 2 com o Boca Juniors, no último sábado, em La Bombonera. Marcelo Gallardo optou por escalar Lucas Beltrán, de 19 anos, em seu primeiro Superclássico.

Será que o jovem garoto será uma “arma secreta” do time argentino contra o Palmeiras, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Libertadores de América, pela primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores?

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A situação de Álvarez ainda é uma incógnita. Talvez pensando no jogo de terça e em “tirar a pressão” sobre um garoto em um duelo gigantesco, Gallardo escalou Beltrán como titular justamente na casa do arquirrival. Fixo no lado direito, o jovem mostrou muita disposição e vontade, mas faltou eficiência, principalmente ofensivamente. Teve uma chance de marcar, mas foi desarmado na hora de finalizar. O diário “Olé” deu nota 4,5 para o desempenho do jogador.

Vindo do Instituto de Córdoba, Beltrán chegou às categorias de base do River em 2016. Ao subir para o profissional, foi “apadrinhado” pelo atacante colombiano Rafael Santos Borré, de 25 anos, um de seus mentores no elenco.

play 1:46 Palmeiras e Santos visitam River Plate e Boca Juniors pelas semifinais nesta semana

Gallardo começou a usar a promessa gradativamente durante 2020, com a grande chance contra o Boca já neste ano. São sete partidas como profissional, sem nenhum gol marcado. Destro, prefere atuar centralizado no ataque, mas gosta de se movimentar.

Beltrán renovou recentemente seu contrato até dezembro de 2022, e a multa rescisória está na casa de 20 milhões de euros, cerca de R$ 126 milhões.

Será que o garoto entrará em campo contra o Palmeiras?