Quem o Barcelona, sem dinheiro para contratar, pode aproveitar de La Masia para superar a crise

O Barcelona está em crise. Com relatórios de uma dívida de 1,2 bilhão de euros (730 milhões devidos no curto prazo); nenhum presidente, diretor esportivo ou mesmo conselho para tomar decisões; o futuro do astro Lionel Messi ainda não resolvido, apesar de seu contrato expirar na próxima janela; e a 10 pontos do líder de LaLiga, Atlético de Madrid, foram 12 meses caóticos para os catalães. Ainda assim, entre a desgraça e a tristeza, há uma sensação de que a maré está lentamente mudando.

Embora o título da liga já pareça fora de alcance, há motivos para otimismo. O Barça está em terceiro lugar em LaLiga, apesar de uma série de resultados ruins e ainda está na Copa do Rei e na Champions Leaegue, o que se compara bem ao seu arquirrival supostamente livre de crises, o Real Madrid, que está apenas três pontos à frente do Barça na segunda colocação e que sofreu uma derrota vergonhosa para Alcoyano, da terceira divisão, na Copa.



Embora a derrota em casa por 3 a 0 para a Juventus na última partida da Champions não tenha inspirado grande confiança para os jogos das oitavas de final contra o Paris Saint-Germain, os sinais são de que o técnico Ronald Koeman começou a estabilizar o navio.

O holandês merece muito crédito pela maneira como se comportou e se destacou como a principal presença durante um período traumático para o clube, especialmente porque poucos acreditavam que ele teria sucesso. Ele se manteve firme, justificou suas decisões de maneira lógica e nunca tentou encontrar culpados. Mas como ele vai continuar carregando o clube adiante em meio a tantas incertezas financeiras?

Problemas de transferências

Enquanto muitos treinadores encontrariam desculpas na falta de novas contratações, Koeman aceitou que não havia chance de o clube conseguir nova contratação revolucionária em janeiro, uma vez que as eleições presidenciais foram adiadas para março; em vez disso, ele começou a trabalhar para aproveitar ao máximo o que tinha.

Ele conseguiu fazer com que jogadores como Antoine Griezmann e Ousmane Dembele começassem a desempenhar um futebol sólido, enquanto mantém uma postura aberta em coletivas de imprensa.

“Minha posição é conhecida: falta gente, mas a situação econômica do clube é uma influência”, disse ele na semana passada. “Acho que todos pensamos igual. Se não chegar ninguém, eu aceito e continuamos do mesmo jeito, mas se quisermos mais temos que contratar”.

Se o dinheiro não fosse problema, Koeman certamente ficaria feliz com contratações de 100 milhões de euros do atacante do Borussia Dortmund, Erling Haaland, ou da Lautaro Martínez, da Inter, mas não vai acontecer. Em sua atual situação financeira, trata-se apenas de contratações sem gastos ou empréstimos, com fontes dizendo à ESPN que o meio-campista do Liverpool, Georginio Wijnaldum, está no topo da lista de desejos de Koeman, assim como o atacante do Lyon, Memphis Depay.

A dupla holandesa não está disponível para nada na próxima janela, enquanto fontes disseram que o clube também tem um interesse de longa data no zagueiro do Manchester City, Eric García, que começou sua carreira no Camp Nou e se recusa a assinar um novo contrato com o City antes que o seu vínculo atual expire em 2021. Mas García, como um substituto natural para Gerard Piqué, é talvez o único necessário.

O clube tem enfrentado críticas nos últimos anos por produzir menos talentos em sua famosa base La Masia e, embora uma época de ouro como a que produziu Messi, Andrés Iniesta, Xavi e Sergio Busquets seja difícil de manter, muitos acham que eles sacrificaram trazer jovens promissores em favor de comprar grandes nomes. Com mais de 980 milhões de euros gastos nos quatro anos de 2016-2020 em jogadores como Philippe Coutinho (145 milhões), Griezmann (120 milhões), Dembélé (105 milhões) e Malcom (40 milhões), o Barça está voltando à juventude, e os resultados são encorajadores.

Base deixando a marca no time profissional

JOSEP LAGO/AFP/Getty Images

Desde que chegou ao Barça, Koeman lançou uma frota de jovens que está em processo de se estabelecer no time profissional. Apesar de não serem produtos da La Masia, Ronald Araujo e Pedri têm se destacado como duas estrelas emergentes.

Araujo chegou do Boston River, do Uruguai, em 2018 e o progresso do jovem de 21 anos como zagueiro central – apesar de ainda não ser tão bom com a bola nos pés como Piqué – tem sido encorajador. Ele ganhou impressionantes 80% de suas divididas e jogadas aéreas desde sua promoção da equipe B este ano. Enquanto isso, o meia Pedri, de 18 anos, que assinou com o Las Palmas por 5 milhões de euros na janela passada, se adaptou perfeitamente à vida em Camp Nou, a ponto de agora estar no primeiro time.

Oscar Mingueza, 21, outro jovem zagueiro (e verdadeiro produto de La Masia), também desfrutou de uma recente corrida no time titular, enquanto Riqui Puig marcou seu primeiro gol em LaLiga pelo Barcelona no fim de semana. Este último, um meia central elegante e muito talentoso, tem sido citado pela torcida com empolgação, mas às custas de jogadores experientes que não estão atravessando bons momentos, como Philippe Coutinho e Miralem Pjanic.

A joia da coroa da base do Barçã é claramente Ansu Fati, sem dúvida o maior prodígio do clube e a melhor aposta como substituto de Messi no longo prazo. Infelizmente, uma lesão no menisco vai mantê-lo afastado por mais alguns meses, mas o atacante de 18 anos, que já é um jogador da seleção espanhola, mostrou-se totalmente à vontade no futebol profissional, reproduzindo as atuações deslumbrantes que o tornaram uma estrela nas categorias de base.

Nem tudo funcionou perfeitamente, já que as duas contratações da janela de meio de ano relativamente caras, o lateral-direito americano Sergino Dest (20, que assinou por 21 milhões de euros) e o ala Francisco Trincão (21, que veio de Braga por 31 milhões de euros), ainda precisam encontrar o nível de consistência para justificar seus valores, apesar de já terem mostrado seu potencial em algumas ocasiões.

Em uma temporada turbulenta, Koeman está conduzindo o Barcelona por uma fase de transição que pode muito bem ser considerada nos próximos anos como o início de uma reconstrução muito necessária e bem-sucedida. Grandes nomes podem não estar chegando, mas os torcedores podem se animar com o fato de que a linha de produção de La Masia continuará dando certo.

Quem são os próximos que vão surgir de La Masia?

Ilaix Moriba

Um meia box-to-box que fez sua estreia no time titular na vitória pela Copa do Rei na semana passada; ele foi substituído no meio do segundo tempo após uma boa atuação. O jovem de 18 anos nascido na Guiné é tecnicamente talentoso e taticamente inteligente. Um passador preciso, embora seu estilo casual às vezes possa fazer com que pareça excessivamente confiante em suas próprias habilidades, Moriba tem potencial para se tornar um camisa 8 de muita classe, ou até um volante.

Konrad de la Fuentes

Embora ainda não tenha participado de um jogo em LaLiga, o atacante americano de 19 anos é um dos graduados da base que recebeu os sinais mais encorajadores da equipe técnica titular. Logo no início, Koeman observou o imprevisível, rápido e astuto ponta, deixando-o treinar com o time titular na pré-temporada e lhe dando algum tempo de jogo em amistosos. Algumas aparições em finais de partidas na Champions League e uma convocação para a Seleção dos EUA contra o País de Gales em novembro é um bom resultado de um primeiro semestre no profissional de um dos maiores times do mundo.

Alex Collado

Um dos membros de mais destaque da equipe vencedora da Taça Juvenil da Uefa em 2018, o ponta canhoto viu o seu desenvolvimento ser prejudicado por lesões recorrentes. Além de duas participações no time principal, Collado tem jogado principalmente na equipe B. Capaz de jogar em qualquer lado, embora às vezes um tanto quanto dependente de seu pé esquerdo, é difícil encontrar um jogador com um toque de mais classe e, quando em forma, alguém mais apto a correr em círculos ao redor dos oponentes. Agora, finalmente, sem lesões e com alguns meses impressionantes no time B, o jovem de 21 anos pode dar um passo à frente.

Ilias Akhomach

O primeiro da promissora safra de 2004 que está recebendo tempo de jogo pelo time B, o meia-atacante provavelmente ainda está um pouco longe de aparecer no time titular, mas seu talento puro o faz se destacar. Sendo canhoto, o jovem de 16 anos prefere pegar a bola da direita, mas sua habilidade de causar estragos com sua mudança de velocidade, habilidade de deixar os zagueiros para trás e chutes poderosos o tornam uma ameaça de qualquer lugar no último terço do campo.