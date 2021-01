Caio (Rodrigo Lombardi) vai gostar de ver Bibi (Juliana Paes) presa em A Força do Querer. O novo namorado de Jeiza (Paolla Oliveira) afirmará que o choque de realidade poderá fazer com que a ex-manicure da novela das nove reveja sua devoção por Rubinho (Emilio Dantas). “Quem sabe ela acorda”, soltará o advogado para Aurora (Elizangela).

A conversa entre ele e a aposentada acontecerá na próxima segunda (1º) na trama de Gloria Perez. A ex-estudante de Direito terá virado alvo das autoridades após postar fotos nas redes sociais ostentando o dinheiro do tráfico de drogas. Por isso, ela terá sido conduzida a uma delegacia para prestar depoimento.

Preocupado, Caio fará questão de ir à casa de Aurora para contar que a morena foi presa por associação ao tráfico. “É difícil dizer, mas talvez seja bom pra Fabiana atingir o fundo do poço para repensar o que ela vem fazendo, enquanto é tempo”, vai disparar o engravatado.

Aurora (Elizangela) temerá pelo futuro da filha

O irmão de Heleninha (Totia Meireles) também se mostrará solícito tranquilizará a senhora ao falar que ela poderá visitar a herdeira na cadeia. “Nem sei o que dizer, você tem sido um anjo em nossa vida. Uma pena que ela tenha se perdido tanto”, lamentará a veterana.

“Vamos encarar a prisão dela, dessa vez, como uma chance. Quem sabe ela acorda”, concluirá o primo de Ruy (Fiuk).

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

