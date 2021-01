Quem se deu bem e quem se deu mal entre os ex-brothers? · .

Janeiro de 2021 marca um ano da estreia do Big Brother Brasil 20, a edição de maior repercussão do reality dos últimos tempos. O programa da Globo foi extremamente proveitoso para vários participantes, que conseguiram ganhar muito dinheiro e oportunidades de trabalho. Já outros se prejudicaram com a imagem que passaram aos telespectadores e não colheram bons frutos.

Entre os que se deram melhor, obviamente a líder é Thelma Assis, que era completamente anônima até entrar no programa. Ela não só saiu vencedora como também ganhou emprego na Globo e se tornou capa de revista e garota-propaganda de marcas.

Felipe Prior não teve a mesma recepção quando saiu da casa. Ele foi acusado e processado por supostos estupros que teria cometido e ainda ganhou repercussão por brigas e acusações de assédio nos últimos meses.

Relembre quais foram os brothers que se deram melhor e pior ao longo de 2020:

Babu e Thelminha ganharam novos empregos

Os agraciados

Thelma Assis é um nome que o Brasil passou a conhecer e a ter como exemplo no BBB20. Médica, negra e de origem humilde, ela conquistou o Brasil com sua história e sua integridade e foi consagrada campeã do programa.

Além de embolsar R$ 1,5 milhão, Thelminha ganhou emprego na Globo com um quadro no É de Casa que apresenta todo sábado. Ela ainda se tornou garota-propaganda de marcas de beleza e até da Prefeitura de São Paulo, reforçando a importância do isolamento e dos cuidados durante a pandemia.

Babu Santana foi outro bem-sucedido no reality. O ator, que estava desempregado e endividado quando entrou na casa, ganhou prêmios no programa e também muito apoio de colegas artistas que o assistiram. Ele fez publicidades e foi contratado pela Globo: em 2020, apresentou um programa no Gshow e ainda estará na “nova temporada” da novela Salve-se Quem Puder.

Marcela Mc Gowan não ficou milionária no BBB20, mas conseguiu divulgar seu trabalho. Ela ganhou o primeiro milhão ao vender seu curso de sexualidade feminina para muitas mulheres que lhe assistiram no reality. A feminista ainda participou de propagandas, se tornou influenciadora digital e virou apresentadora do programa Prazer, Feminino no GNT.

A estratégia de Manu Gavassi de deixar prontos vídeos para os dias de confinamento deu muito certo, e ela ganhou milhões de seguidores nas redes sociais, se tornando assim uma artista e influenciadora conhecida de forma mais ampla. A artista lançou a canção Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, fez muitos publiposts e foi escalada para um papel na série Maldivas, da Netflix.

Rafa Kalimann ficou em segundo lugar no BBB20, conquistou o público e a própria Globo. Ela se deu bem ao ser contratada pela emissora para ser atriz de novelas, e tem investido em sua preparação para isso. Rafa também apresentou lives sertanejas durante o ano.

Bianca Andrade não teve muito sucesso em seu jogo no BBB20, mas a exposição no programa cumpriu com outro objetivo dela: divulgar sua marca de produtos de beleza nas redes sociais. As vendas as maquiagens da Boca Rosa aumentaram bastante, o que foi satisfatório para a influenciadora e empresária.

Prior e Petrix prestaram depoimentos a autoridades

Os prejudicados

Em termos de seguidores nas redes sociais, todos os ex-participantes se deram bem. Mas alguns tiveram suas imagens manchadas por casos de polícia. Felipe Prior saiu do BBB20 após uma votação histórica num paredão com Manu Gavassi que dividiu o Brasil. Fora da casa, ele se manteve conhecido e com grande número de seguidores, mas se tornou assunto de manchetes policiais.

O arquiteto foi acusado de cometer estupros e abusos sexuais contra três mulheres, e o julgamento está previsto para maio. Ele ainda foi assunto nas redes sociais após aparecer bêbado e envolvido numa briga de rua num vídeo e ao ser, no fim de dezembro, acusado de importunação sexual contra mulheres numa festa em Brasília.

Houve ainda o caso de Petrix Barbosa, que ficou queimado logo no início do BBB20. O ginasta foi acusado pelo público de tocar nos seios de Bianca Andrade sem o consentimento dela, quando a influenciadora estava bêbada, numa das primeiras festas do programa. Ao ser eliminado do reality, teve de prestar depoimento sobre sua atitude numa delegacia. Petrix não aparece mais na mídia há tempos.

Guilherme Napolitano e Flayslane: nada de quarentena

Exaltados ou cancelados?

Há ainda casos de ex-participantes do BBB20 que têm bastante repercussão nas redes sociais e tiveram uma melhora de vida após o programa, mas nem sempre ganham destaque pelos motivos certos.

Gabi Martins e Flayslane Raiane conquistaram forte crescimento em suas carreiras como cantoras e desenvolveram seus trabalhos nesta área ao longo do ano, com músicas novas e parcerias com outros profissionais.

Mas ambas também viraram notícias pela pura fofoca sobre inícios e términos de relacionamentos e foram criticadas por frequentemente desrespeitarem normas de quarentena, isolamento e distanciamento social.

Guilherme Napolitano e Gizelly Bicalho eram anônimos antes do programa e hoje disfrutam da vida de subcelebridades, com alguns publiposts nas redes sociais e convites para festas. Uma delas fez com que fossem bastante criticados: ambos compareceram à festa de Natal de Carlinhos Maia, em que protocolos de segurança contra Covid-19 foram completamente ignorados.