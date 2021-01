Quer pagar quanto? Record faz propaganda inusitada de templo em Amor Sem Igual · .

Primeira novela a ter capítulos inéditos na pandemia, Amor Sem Igual tem conquistado boa audiência para a Record em sua reta final. A emissora decidiu testar nesse público uma estratégia que visa atrair fiéis para a Igreja Universal: o QR Code da fé, que redireciona o telespectador para o site do Templo de Salomão.

Embora discreta, a iniciativa faz lembrar a campanha Quer Pagar Quanto?, das Casas Bahia, na qual o consumidor era bombardeado por produtos. Na trama, de forma mais ou menos explícita, a igreja é apontada como o caminho para a mudança de vida em vários momentos dos capítulos.

O elemento gráfico no canto da tela –que se tornou comum em ações publicitárias– se junta a outras referências no texto da autora Cristianne Fridman. As primeiras inserções ocorreram no início de janeiro: o QR Code aparece sempre nas cenas em que Poderosa (Day Mesquita) ou outros personagens descrevem suas experiências em uma igreja evangélica.

Em uma das sequências, o personagem Antônio Júnior (Miguel Coelho), um ex-dependente químico, festejou a sua recuperação: “Demorei, mas encontrei um sentido para a minha vida”. Outra personagem complementou: “A gente está frequentando a mesma igreja do Miguel [Rafael Sardão]”. No momento em que a palavra igreja foi mencionada, o QR Code apareceu e ficou na tela durante alguns segundos.

O . procurou as assessorias da Record e da Igreja Universal. Nenhuma delas, no entanto, retornou os contatos até a publicação deste texto para esclarecer se a inserção é uma determinação editorial –já que tanto a Universal quanto a Record são controladas pelo bispo Edir Macedo– ou uma ação comercial, bancada pela igreja para a divulgação do templo.

Bíblica travestida de contemporânea

Com capítulos inéditos desde 28 de outubro, Amor Sem Igual tem conquistado boa audiência na Grande São Paulo. No principal mercado do país, a trama de Cristianne Fridman acumulou média de 8,3 pontos até a última quinta-feira (14). E todo esse público recebe, a cada capítulo, uma espécie de catequese em horário nobre.

Embora a novela tenha sido anunciada como uma trama contemporânea, o roteiro também serve ao propósito de evangelização. Na reta final da trama, a protagonista se redimiu de seu passado ao aceitar Jesus. Para a cena em que Poderosa, no leito de hospital, fez a leitura da Bíblia, a Record produziu um longo clipe, com trilha sonora de louvor (com direito à letra na tela).

Em textos publicados no site oficial da Igreja Universal, o tom doutrinário fica ainda mais explícito. A personagem central é descrita como uma “mulher machucada pela vida” que, ao se relacionar com um homem de fé, acaba encontrando o “amor sem igual” do título.

“No limite da dor, ela se deu conta de que, ao contrário do que acreditava, Deus nunca a abandonou. Pelo contrário, sempre esteve ao seu lado lhe guardando, era ela quem estava cega pelo ódio e desejo de vingança. Mas, agora, podia vê-lo com clareza em cada acontecimento”, prega a Universal em um dos trechos.

QR Code nas novelas da Globo

Enquanto a Record tem o QR Code da fé, a Globo incorporou o formato à dramaturgia para aumentar a visibilidade de anunciantes. Em uma ação com a C&A, a emissora inseriu um squeeze na vinheta de Totalmente Demais durante a edição especial da novela, no ano passado. Ao acessar o QR Code, o público tinha acesso a peças com descontos.

Já o T-Commerce, que teve ações no É de Casa e na reprise de Fina Estampa, permite que o telespectador faça compras em tempo real utilizando o controle remoto da televisão. Para isso, é preciso ter acesso ao sinal digital e apertar o botão quando o ícone da loja aparece na tela.