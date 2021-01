‘Queriam saber se era virgem’ · .

Ex-atriz mirim da Globo, Luiza Curvo relembrou a sexualização que enfrentou na mídia quando era adolescente, após atuar em novelas como Era Uma Vez (1998) e Chocolate com Pimenta (2003). “Teve uma época em que queriam saber se eu ainda era virgem”, contou ela, atualmente com 35 anos.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Luiza revelou ser extremamente tímida, apesar da carreira como artista. Ela, inclusive, não tem um perfil aberto em rede social. “Adoro mostrar e falar sobre o meu trabalho, mas a minha vida pessoal é algo precioso, sobre a qual nem mesmo alguns conhecidos sabem detalhes. Não estou disposta a abrir mão disso”, disse.

“Quando eu era criança, eu entendia menos a minha timidez. Claro, quando eu era reconhecida pelas pessoas na rua a minha bochecha ficava corada. Mas era uma vida tão atribulada que não pensava muito nisso”, relatou Luiza.

“Com o passar dos anos, fui ficando mais consciente. Eu ia fazer uma sessão de fotos, por exemplo, e pediam para eu fazer uma posição sexy. Teve uma época em que queriam saber se eu ainda era virgem. Isso interessa?”, criticou a intérprete de Cássia, interesse amoroso de Bernadete/Bernardo (Kayky Brito) na novela Chocolate com Pimenta.

Neste ano, a atriz poderá ser vista na reprise de Era Uma Vez, no ar no canal Viva. Luiza Curvo viveu Glorinha, a mais velha de quatro irmãos órfãos de mãe. “Eu era uma menina e, pela primeira vez, estava num núcleo protagonista. Tive a oportunidade de contracenar com pessoas tão experientes como Drica Moraes, Andrea Beltrão e Claudio Marzo (1940-2015). Aprendi com eles lições que levo comigo até hoje”, ressaltou.

“Era um embate com o personagem do Claudio Marzo, com três páginas de diálogo, o que para uma criança não é nada fácil. Lembro que cheguei ao estúdio nervosa. Mas o Claudio, que num primeiro momento podia passar a impressão de ser sério, era um mel de pessoa. Muito doce, transformava qualquer sequência, por mais difícil que fosse, em algo prazeroso”, contou.

Luiza está longe da TV desde sua participação na série Conselho Tutelar (2018), mas tem se dedicado ao teatro. “Não consigo mais viver sem o teatro. E isso tem sido um dos grandes desafios neste período de pandemia e isolamento social. Eu vivo de arte em todos os sentidos, não só financeiro. Sobrevivo disso. É o meu alimento”, defendeu a atriz.

“Ao mesmo tempo, vejo que os meus problemas são uma ervilha perto de tudo o que está acontecendo no mundo. Eu e a minha família estamos com saúde. As dívidas e os trabalhos cancelados, isso tudo a gente resolve depois”, avaliou a artista.

Confira como está Luiza Curvo atualmente: