Queridômetro BBB21: Brother distribui ‘cobras’ para 18 colegas de confinamento | feed BBB

Para um brother, ele mora dentro de um covil de cobras 🐍 A Prova do Líder de ontem, que deu a Nego Di o poder de mandar alguém direto para o Paredão, mexeu com os ânimos dos participantes do BBB21. Na manhã desta sexta-feira, 29/1, os confinados puderam avaliar os colegas com emojis no Queridômetro, e Lucas Penteado não perdeu a chance de dar uma cutucada na casa. Sem hesitar muito, ele distribuiu emoji de “cobra” para todos os colegas, menos o amigo Nego Di. Será que vem treta por aí?