Queridômetro BBB21: sister é eleita bomba da casa e brother a cobra | feed BBB

Após uma semana na casa, os participantes da casa mais vigiada do país já se acostumaram com a rotina de acordar e distribuir emojis entre eles. E neste, domingo, primeiro de formação de Paredão dos Bigs do Bigs, a classificação rolou pra valer. Um brother foi eleito a cobra da casa e uma sister, a bomba. Quer saber quem são? Confira no nosso queridômetro do dia 31/01.