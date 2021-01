Queridômetro BBB21: sister recebe emoji de ‘cobra’ pelo segundo dia consecutivo | feed BBB

A primeira festa do BBB21 animou os brothers durante a madrugada! E, na manhã desta quinta-feira, 28/1, eles puderam avaliar com emoji como estão se sentindo em relação aos outros moradores da casa. O “coração partido” foi escolhido pela primeira vez no Queridômetro desta edição. Rodolffo inaugurou este mimo com Lumena, que, por sua vez, avaliou o cantor sertanejo com uma “carinha feliz”.