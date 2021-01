‘Quero perdoar dom Rafael’ · .

Cassiano (Henri Castelli) vai ter uma epifania ao acordar em uma cama de hospital após a explosão na mina de turmalina paraíba em Flor do Caribe. Depois de vencer a morte pela segunda vez, o piloto de avião decidirá atender aos apelos de Cristal (Moro Anghileri). Ele passará uma borracha no passado para salvar a vida de dom Rafael (César Troncoso) na novela das seis.

A cantora de salsa ligará para Ester (Grazi Massafera) e implorará para que a rival convença o aviador a ajudá-la no folhetim de Walther Negrão. O irmão de Taís (Débora Nascimento), no entanto, se negará a mexer um só dedo em favor do marido de Amparo (Martha Nieto) –e levará um tremendo puxão de orelha da diretora da ONG Casa Mar.

O pai de Samuca (Vitor Figueiredo) mudará de ideia após ser alvo de um atentado encomendado por Alberto (Igor Rickli). Após uma explosão na mina, ele acordará já em uma cama de hospital e sob a vigília de Duque (Jean Pierre Noher). “Você foi soterrado, resgatado e passou por uma cirurgia. Uma costela quebrou, e o choque perfurou seu baço”, revelará o falsário.

“Por que só eu fui atingido? Você não estava lá? Até para a explosão você se atrasou?”, implicará o galã de Henri Castelli. “Fiquei passando perfume. Na verdade, o que me atrasou é que recebi um telefonema de dom Rafael. Mas disso conversamos depois”, explicará o avô de Amaralina (Sthefany Brito).

“Não. Vamos conversar disso agora. Cristal tinha ligado para a Ester pedindo a nossa força para dom Rafael. O que está acontecendo com ele?”, questionará o ex-militar. “Ele me contou que trazia as obras de arte que Dionísio [Sérgio Mamberti] roubou na Europa. Por saber tanto, o delegado Gonzalo [Norberto Presta] ficou encarregado de calar sua boca”, explicará o golpista.

Segunda chance

Com a chegada súbita de Ester, o filho de Olívia (Bete Mendes) pedirá um momento a sós com a namorada a Duque. “Meu amor, eu sabia que você ia vencer mais essa”, celebrará a loira, que quase cairá para trás com um pedido do rapaz. “Meu amor. Faz um favor. Procura a Cristal. Nós vamos resolver isso agora”, insistirá o bonitão.

Cassiano revelará que ganhou uma segunda chance da vida para tomar a decisão correta. “Eu vi a morte de perto. De novo. Eu quero perdoar dom Rafael. Por tudo que ele fez comigo. Ele precisa da minha ajuda para continuar vivendo. E eu vou ajudar”, assegurará ele.

“Você é o homem mais incrível desse mundo. Eu aprendo tanto com você, com a sua força. Eu vou ligar para a Cristal”, afirmará a protagonista de Grazi Massafera nas cenas que serão exibidas na próxima sexta (15).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.