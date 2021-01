Nem todos os estudantes têm facilidade para pontuar um texto de maneira adequada. No entanto, saber usar bem os sinais de pontuação é um dos primeiros passos para escrever um bom texto. Além disso, provas de concursos e vestibulares costumam cobrar esse conhecimento a respeito da escrita da língua portuguesa.

Por isso, além de estudar as regras de pontuação da língua, é importante praticar. Pensando nisso, apresentamos abaixo uma questão comentada sobre o uso da vírgula. Confira!

Questão COPEV – UFAL

Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica; mas há toda a probabilidade de crer que foi coletânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta, para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Um dia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopando que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro, e logo às tropelias amatórias do dito morador, e ao resto, era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica

(ASSIS, Machado de. As Cem Melhores Crônicas Brasileiras. Objetiva: Rio de Janeiro, 2007, p. 27).