Questões de filosofia: Conceito de dogmatismo

O dogmatismo baseia-se filosoficamente em verdades absolutas. Ou seja, acredita em algo, através de imposição e de maneira submissa, sem questionar a veracidade da informação e fatos.

Desse modo, podemos tomar como exemplos alguns dogmas usados nas religiões. Isto é, esses dogmas são justificados em discursos e na prática religiosa, e dessa forma, acabam não sendo questionados pelos fiéis.

Trata-se do exemplo do dogma de como criou-se o mundo. Ou seja, por ele Deus criou tudo a partir do nada.

Ademais, o dogmatismo assume a verdade absoluta como conhecimento, tal qual a ingenuidade como característica. Ou seja, os seres humanos acreditam conhecer a verdade, sem saber como de fato as coisas acontecem.

Por fim, ocorre a submissão de quem aceita essas coisas, assim como o autoritarismo de quem as impõem.

O dogmatismo poderá aparecer nos cadernos que a matéria de filosofia se insere no Enem e demais vestibulares de todo país. Por isso fique atento no artigo para saber mais sobre o assunto, acompanhe!

Dogmatismo Filosófico

Filosoficamente quando se fala em dogmatismo, ele sempre está ligado aos princípios. Ou seja, quando pode-se acreditar fielmente nas coisas, sem que elas acabem contestadas, afinal elas estão pautadas em princípios.

Desse modo, filósofos dogmáticos perdiam sua liberdade de opinião, justamente por acreditar em algo baseado em princípios.

Sendo assim, eles ficavam limitados e não conseguiam enxergar qualquer aspecto que demonstrasse que aquilo em que eles acreditavam não fosse verdade.

Dessa maneira, eles apenas confirmavam a veracidade do que era feito, contudo, sem análises e discussões aprofundadas acerca de algum tema.

Por fim, o dogmatismo é uma corrente filosófica que não questiona a veracidade das coisas, acontecimentos, entre outros fatores. Limitando a liberdade das pessoas através do autoritarismo sem de fato ter como comprovar suas teses.

Ceticismo

Diferentemente do dogmatismo que prega a verdade absoluta, sem de fato aprofundar-se em um tema.

O ceticismo anda na contramão do dogmatismo, afinal trata-se de uma corrente filosófica que busca questionar a existência de todas as coisas, não se baseando na dúvida e sim no que de fato é.

Ou seja, o ceticismo prega completamente o oposto do dogmatismo, pois ela duvida de todos os fenômenos que estão acerca dos seres humanos.