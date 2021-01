E você, que é um BBBmaníaco, consegue lembrar de cada detalhe das outras casas? Já foram 20 edições do Big Brother Brasil e muita história para contar através dos cômodos. Vamos lembrar a decoração, as cores e a estrutura de cada lugarzinho da casa em cada ano? Responda o nosso quiz e descubra se você é mesmo fã de carteirinha do BBB! 😁