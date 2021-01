Quiz BBB: você lembra quem foram os primeiros eliminados do ‘Big Brother Brasil’? | BBB21

Não tem jeito, toda semana alguém tem que deixar a casa do BBB. Mas o objetivo básico de quem entra no jogo é não se despedir na primeira semana e, quem sabe, chegar à Final. No entanto, esse não foi o caso de Lucas Chumbo, no BBB20. O surfista, que fez parte do grupo Camarote, por exemplo, logo de cara disputou a preferência do público com Bianca Andrade e foi eliminado no primeiro Paredão.