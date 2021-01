‘R$ 568 milhões no limbo’

Há uma máxima em Madri que dizia que Cristiano Ronaldo não seria o mesmo sem o Real Madrid nem o Real Madrid seria o mesmo sem Cristiano Ronaldo. Mas desde julho de 2018, quando foi para a Juventus, é muito claro que a carreira do português continuou, enquanto que o clube merengue tem penado para encontrar um sucessor que faça pelo menos um papel digno ao legado do craque.

O diário “As” publicou nesta segunda-feira (11) que o Real já investiu 85 milhões de euros (R$ 568 milhões) na busca de um sucessor, mas que essas cifras foram “para o limbo” dado o desempenho dos escolhidos.

A publicação rememora que a primeira tentativa foi Mariano, que veio credenciado após boa temporada pelo Lyon (21 gols em 2017/18), custando 23 milhões. Mas ele foi uma verdadeira decepção, com quatro gols em 19 partidas na primeira temporada.

A aposta seguinte foi em Luka Jovic, que tinha bons números pelo Eintracht Frankfurt. Uma aposta que custou muito mais caro: 60 milhões de euros. Ele tem apenas dois gols em 32 jogos desde então.

A paciência da diretoria com ambos já se esgotou há tempos, diz o jornal.

Mariano, 27, esteve na lista de jogadores a serem negociados, mas o Real não recebeu propostas próximas do que deseja. E o atacante, que tem no total 47 jogos e 11 jogos, deseja ficar até o fim do contrato, em 2023.

Já Jovic, 22, deve ser emprestado, ao menos na avaliação de Zidane, para adquirir mais experiência e, quem sabe, retornar ao Real em condições de entregar o que se espera dele. Se não, pelos menos valorizar para sair.

Se o Real errou na escolha, Cristiano Ronaldo tem mantido o alto nível. São 84 gols em 106 partidas pela Juventus, que o comprou por 100 milhões de euros. Talvez lhe falte títulos como o da Champions League, dos quais venceu cinco edições (quatro pelo Real e um pelo Manchester United).