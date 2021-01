Rafa Kalimann conquista mais de R$ 1,5 milhão após BBB20 e mira carreira na Globo · .

Rafa Kalimann foi finalista do BBB20, mas não ficou com o prêmio de R$ 1,5 milhão, que acabou com a sua amiga, Thelma Assis. Apesar de não ter conseguido a bolada diretamente pelo reality, a influenciadora de 27 anos recheou a conta bancária com um valor até superior ao prêmio pago pelo programa com o trabalho nas redes sociais, que foram impulsionadas graças à atração da Globo. Neste ano, o foco dela é na carreira de atriz.

“O meu trabalho como influenciadora é muito respeitado pelas marcas, atualmente. E as grandes empresas têm investido demais nesse setor. Então, posso dizer que, assim que saí da casa, consegui trabalhar e conquistar rápido o valor do prêmio do reality”, admitiu ela, em entrevista publicada neste domingo (3) pela Revista do Canal, do Jornal Extra.

Rafa está de mudança para uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Atualmente namorando com o cantor Daniel Caon, a mineira também é dona de uma chácara em Goiânia e de uma cobertura em São Paulo. A equipe de trabalho da empresária tem 19 funcionários ao todo.

“Setenta por cento da minha equipe é da minha família, e eu tenho uma responsabilidade redobrada, porque quem está comigo são as pessoas que eu mais amo. Eles me motivam a acordar todos os dias para trabalhar. Sonham, sofrem e vibram junto comigo. Acho que é por isso que estamos colhendo frutos tão incríveis”, exaltou ela.

Com mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora contou que passou a ganhar dez vezes mais em 2020 em comparação com o faturamento do ano anterior –um publipost simples custa em média R$ 50 mil.

Em 2021, a grande novidade será a estreia como atriz. Rafa foi contratada pela Globo em maio e tem estudado para a nova profissão. A mudança para o Rio de Janeiro tem a ver com o trabalho na emissora.

“Até por causa da pandemia, a gente ainda está estudando como e quando vai acontecer essa minha estreia e quando poderemos anunciar isso. A direção da Globo é querida comigo. Eles me escutam muito. E, desde que a gente fechou essa parceria, o foco mesmo tem sido os meus estudos. O momento é de entender para que lado eu vou a partir disso”, explicou.

Neste ano, a Globo vai lançar o remake da novela Pantanal, sucesso nos anos 1990. Por ser uma atriz ainda novata, perfil procurado pela emissora para o papel da protagonista Juma Marruá, ela é apontada como uma possibilidade.

“Eu sei que a personagem é muito marcante e importante. Então, quando vejo as pessoas torcendo para que eu a interprete, isso chega para mim como uma demonstração de carinho muito grande. Tenho noção de que é uma responsabilidade enorme. E também fico grata por ver que o público está acreditando que eu seja capaz de assumir isso. Se acontecer, vou dar o melhor de mim”, prometeu a ex-BBB20.