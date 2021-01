Rafael Leão faz golaço, Milan vence o Benevento com um a menos e retoma a ponta da tabela

Depois de ver a Internazionale vencer e assumir a ponta de forma provisória na Serie A, o Milan não deu espaço ao rival e venceu o Benevento por 2 a 0, neste domingo (2). Em campo, Kessie, de pênalti, e Rafael Leão, com um golaço por cobertura, marcaram para o time rossonero, que voltou a ser líder.

Depois da vitória por 6 a 2 da Inter de Milão sobre o Crotone, o Milan entrou pressionado em campo para voltar ao posto de líder da competição. E o gol de forma rápida.

Aos 14 minutos, o Milan abriu o placar em cobrança de pênalti. Kessié foi o responsável pela cobrança, bateu firme e fez 1 a 0.

Aos 19 minutos, o Benevento incomodou. Em chute de fora de Roberto Insigne, a bola só não entrou porque bateu na trave do time rossonero e saiu.

Um lance forte aconteceu aos 33 minutos. Tonali, do Milan, foi expulso após falta cometida. Ele chegou atrasado na jogada e deu uma solada no joelho de Ionita. O VAR chamou o árbitro, que analisou o lance e aplicou o vermelho.

Mesmo com um a menos, o Milan conseguiu segurar a partida até o fim do primeiro tempo para ajeitar a equipe no intervalo. E a conversa no vestiário deu jeito.

Logo aos três minutos da segunda etapa, Raffael Leão ampliou para o Milan com um golaço. Em contra-ataque fulminante, o português aproveitou o goleiro fora da meta e, de cobertura, fez 2 a 0 no placar.

Aos 23 minutos, o Benevento não diminuiu por conta de Donnarumma. Lapadula arriscou de longe, mas viu o gigante italiano fazer grande defesa e impedir o gol.

O troco do Milan veio três minutos depois. Calhanoglu arriscou de longe e acertou a trave do Benevento.

Já no fim, o 3 a 0 não saiu por conta da trave outra vez. Rafael Leão serviu Kessié, que bateu cruzado, mas acertou o poste.

Com a vitória, o Milan chegou a 37 pontos e voltou a ser a primeiro, um ponto à frente da Inter. O próximo compromisso será contra a Juventus, na quarta-feira, às 16h45 (de Brasília).

Benevento 0 x 2 Milan

GOLS: Kessie e Rafael Leão (Milan)

BENEVENTO: Montipò; Letizia (Improta), Tuia (Foulon), Glik e Barba; Schiattarella, Ionita e Hetemaj (Gabriele Moncini); Caprari (Di Serio), Roberto Insigne (Marco Sau) e Lapadula. Técnico: Filippo Ingazhi

MILAN: Donnarumma; Calabria (Conti), Kjaer (Kalulu), Romagnoli e Dalot; Tonali, Kessié, Rebic (Castillejo), Calhanoglu e Brahim Díaz (Krunic); Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli

O Milan chegou ao 12º jogo invicto na temporada

A última derrota aconteceu para o Lille, no dia 5 de novembro, pela Europa League

De lá para cá, são oito vitórias e quatro empates

Se contarmos apenas jogos do Italiano, o Milan ainda não perdeu nesta temporada

Líder da Serie A, o time rossonero tem 11 vitórias e quatro empates até o momento

Rafael Leão fez o quinto gol em 16 jogos pelo Milan na temporada

Foi o 11º dele desde que vestiu a camisa do Milan na temporada passada

Classificação

Milan: 1º lugar, com 37 pontos

Benevento: 10º lugar, com 18 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quarta-feira, 06/01, às 16h45* – Milan x Juventus – Italiano

Quarta-feira, 06/01, às 08h30* – Cagliari x Benevento – Italiano

*horário de Brasília