Raí comenta sobre futuro de Diniz no São Paulo: ‘A confiança é total’

O executivo de futebol do São Paulo, Raí, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feita, após a goleada sofrida para o Internacional por 5 a 1, no Morumbi, o que fez o Tricolor perder a liderança do Campeonato Brasileiro.

A principal questão que o dirigente respondeu foi sobre a permanência do técnico Fernando Diniz, que está sob pressão no cargo depois de eliminações seguidas e o desempenho irregular nessa primeira metade de janeiro.

– Tanto na conversa depois do jogo e hoje de manhã, que a diretoria se reuniu com o Diniz, nem se tocou nesse assunto. A confiança é total, o foco é na recuperação, o que pode ser melhorado. Quando você tem uma queda de rendimento do nível que chegamos e tem a queda que teve, é difícil apontar uma razão apenas. A confiança é total – afirmou Raí.

O dirigente foi lembrado também sobre a demissão do uruguaio Diego Aguirre, em 2018, na reta final do Brasileirão. Na época, o Tricolor também disputava o título e acabou na quinta colocação, fora da zona de fase de grupos da Libertadores da América.

Para o ex-camisa 10 do São Paulo, a situação de Aguirre pode ter sido um erro e serve como experiência na questão do momento de Fernando Diniz.

– Já assumi que pode ter sido um erro ali, são momentos diferentes, profissionais diferentes e já assumi que foi um erro. São situações diferentes e que a gente aprende. Tudo que o Diniz fez até, neste um ano e meio, faz com que a gente acredita na volta por cima – concluiu.

Vale lembrar que conforme apurado pelo LANCE!, uma reunião nesta quinta-feira pela manhã decidiu pela permanência de Diniz até o jogo contra o Coritiba, sábado, às 19h, no Morumbi. Um tropeço pode encurtar o caminho do treinador no CT da Barra Funda.