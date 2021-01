‘Rainha do Pará’ é promovida na Record e fará programa para todo o país · .

Celia Pinho, repórter da Record em Belém (PA), foi promovida pela emissora e participará do A Noite É Nossa, atração nacional comandada por Geraldo Luís a partir de 20 de janeiro. A jornalista, que faz sucesso no Estado e é conhecida pelo público como a “Rainha do Pará”, viajou para São Paulo, onde ficará pelos próximos meses na equipe no novo programa noturno da casa.

Segundo a emissora, já nesta quinta-feira (7) Celia gravará conteúdos para a atração. Ela será “um dos grandes nomes populares da reportagem de rua” do programa que marca o retorno de Geraldo à TV, após ter sido afastado do Balanço Geral SP por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Celia é um dos principais nomes da Record em Belém. A jornalista diverte o público e os internautas com sua espontaneidade nas reportagens e nas brincadeiras ao lado de Marcus Pimenta, titular do Balanço Geral Pará.

No vespertino, a dupla já reviveu a clássica disputa pelos sabonetes na Banheira do Gugu, quadro que fez sucesso nos anos 1990 sob o comando de Gugu Liberato (1959-2019).

Em setembro de 2020, durante a cobertura do casamento de Gretchen com Esdras de Souza na capital paraense, Celia e Marcus aproveitaram para se “casar” ao vivo durante o jornal. O sucesso da brincadeira fez com que os moradores dos prédios vizinhos à sede da Record Belém ovacionassem os jornalistas.

Na ocasião, Celia também produziu uma reportagem para o Hora do Faro sobre os bastidores do casamento, ao lado de Humberto Ascencio, repórter do dominical apresentado por Rodrigo Faro.

Inspirada nos grandes programas de auditório que marcaram a história da TV brasileira, a atração comandada por Geraldo Luís vai misturar humor e emoção. Brincadeiras no palco, reportagens curiosas, musicais e homenagens estão previstos para o programa noturno que concorrerá com o do Ratinho, no SBT.

A atração contará com um reality intitulado A Pequena Grande Fazenda, em que dez anões participarão de provas e convívio em busca de um prêmio final.

Confira alguns trechos da participação de Celia Pinho no Hora do Faro: