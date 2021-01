Raio Negro: 4ª temporada da série ganha trailer oficial na The CW; veja!

A The CW divulgou, no domingo (24), o primeiro trailer da 4ª temporada de Black Lightning. O vídeo deixou os fãs do seriado extremamente ansiosos para o encerramento da história, e também carrega um forte sentimento de conclusão para a última temporada de Raio Negro.

Clima de tensão no trailer da 4ª temporada de Raio Negro

O teaser começa com Jefferson Pierce (Cress Williams) em frente à lápide do Inspetor Henderson. O herói apresenta bastante dificuldade para lidar com a trágica morte do companheiro de longa data. O vídeo todo apresenta um clima de tensão, com bastante discussões e cenas de luta.

O começo do trailer traz uma narração de Jefferson falando que as coisas sempre acabam em tragédia, não importando o quanto ele se esforce para fazer o certo. O herói também desabafa dizendo que “Black Lightning não está tentando salvar o mundo, eu só estou tentando proteger minha família”.

Em uma das discussões, Jefferson fala para alguém que “Raio Negro está morto”. Ele é respondido por Peter Gambi (James Remar), que tenta mostrar um outro lado ao falar que Freeland estaria perdida sem o herói. Porém, o mentor recebe uma resposta irritada de Jefferson, que grita: “Freeland já está perdida!”.

O que esperar dos últimos episódios?

O seriado já teve o final confirmado para esta 4ª temporada e deve ter algumas mudanças no elenco para os últimos episódios.

A meta-humana Grace Choi, interpretada por Chantal Thuy, foi promovida para um papel regular no seriado. Além de Thuy, a atriz China Anne McClain, que iria sair da série, estará presente em apenas alguns episódios da season como a heróina Lightning.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

A última temporada de Black Lightning está marcada para estrear no dia 8 de fevereiro, no canal americano The CW.