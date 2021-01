raio-X da final mostra qual o melhor trio de ataque, números e desempenho em pênaltis

Quarta decisão entre times do mesmo país, terceira final entre clubes brasileiros e, sem dúvida, o maior jogo da história de uma rivalidade mais do que centenária. Palmeiras e Santos decidem neste sábado (30), no Maracanã, quem será o campeão da Conmebol Libertadores, após uma temporada de altos e baixos dos dois clubes. Mas será como os números ajudam a entender como será o clássico no Rio de Janeiro?

O DataESPN destrinchou os números de palmeirenses e santistas ao longo do torneio e levantou dados que podem fazer toda a diferença assim que a bola rolar no Maracanã. Afinal, quem tem o trio de ataque mais eficiente? E quem lida melhor com a bola parada ofensiva e defensiva? Se o título for decidido nos pênaltis, qual dos times ostenta um aproveitamento melhor?

Veja essas e outras respostas no raio-X abaixo:

Palmeiras e Santos decidem a Libertadores no Rio de Janeiro Conmebol

Campanhas

A final da Libertadores 2020 terá, pela primeira vez na história, os dois times de melhores campanhas na fase de grupos. Palmeiras e Santos classificaram-se com a mesma pontuação (16), mesma soma de vitórias (cinco), nenhuma derrota e aproveitamento idêntico (89%). A diferença foi no quesito gols: o Verdão fez 17 e sofreu 2, enquanto o Peixe anotou 10 e sofreu 5.

Dono da melhor campanha pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras tenta o que apenas Atlético-MG (2013) e Atlético Nacional (2016) fizeram: erguer o troféu depois de dominar a fase de grupos.

Na temporada

PALMEIRAS

SANTOS

Técnicos

Palmeiras e Santos cresceram de desempenho, dentro e fora da Libertadores, a partir da troca de comando. Se o Verdão demitiu um brasileiro de currículo pesado (Vanderlei Luxemburgo) para apostar em um português (Abel Ferreira), o Peixe fez o caminho inverso, ao trocar Jesualdo Ferreira por Cuca.

Com Abel, o Palmeiras saltou de 60,2% de aproveitamento para 64%. Viu a média de gols crescer de 1,44 para 1,76 por partida e também conseguiu melhorar o desempenho defensivo, com 0,72 gol sofrido em média, contra 0,75 nos tempos de Luxemburgo.

Fenômeno semelhante aconteceu com Cuca, que melhorou o Santos em aproveitamento (50,8%, contra 48,9% dos tempos de Jesualdo) e gols marcados (1,39 de média, contra 1,13 do antecessor). Apenas a média de gols sofridos piorou: de 1,07 sob comando do português para 1,21 com o brasileiro.

Quem mais jogou

PALMEIRAS

SANTOS

Artilheiros

PALMEIRAS

Luiz Adriano – 20 gols

Raphael Veiga – 18

Willian – 17

Rony – 10

Gabriel Veron – 9

SANTOS

Marinho – 23 gols

Kaio Jorge – 8

Soteldo – 7

Madson e Lucas Braga – 4

Assistências

PALMEIRAS

Rony – 9

Willian, Matias Viña e Gabriel Menino – 7

Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Wesley – 6

SANTOS

Soteldo – 8

Marinho – 7

Felipe Jonatan – 6

Madson – 5

Lucas Braga – 4

Trio de ataque

Se depender de participação em gols, o melhor trio é o do Santos! Marinho, Soteldo e Kaio Jorge construíram 65% dos gols do Peixe na temporada, enquanto Luiz Adriano, Rony e Willian estiveram presentes em 59,4% dos tentos do Palmeiras em 2020.

ESPN TruMedia

Bola parada

É também do Santos o melhor aproveitamento em bola parada ofensiva. Dos 78 gols na temporada, 25 saíram de escanteios, cobranças de falta (diretas ou indiretas) e pênaltis, o que representa 32,1% do total. Já o Palmeiras marcou 24 vezes, o que significa 21,8% do total de 110 tentos.

Na bola parada defensiva, é o Verdão quem tem melhor rendimento, ao sofrer 20 dos 48 gols em jogadas assim (41,7% do total). O Santos, por sua vez, sofreu praticamente metade dos gols na temporada em bola parada: foram 33 dos 69, uma porcentagem de 47,8%.

Pênaltis

O DataESPN levantou os números dos palmeirenses que mais cobraram pênaltis na temporada (além de pegar dados de Zé Rafael, nos tempos de Bahia, Lucas Lima, pelo Santos, e Luan, no Vasco).

De 38 pênaltis contabilizados, os jogadores do Verdão marcaram 26 vezes, um aproveitamento de 68,4%. Já o goleiro Weverton soma cinco defesas em 22 chutes contra a sua meta, o que significa que 23% das penalidades não entraram.

Luiz Adriano – 2 gols em 5 cobranças pelo Palmeiras

Raphael Veiga – 7 gols em 7 cobranças pelo Palmeiras

Willian – 2 gols em 4 cobranças pelo Palmeiras

Rony – 1 gol em 1 cobrança pelo Palmeiras

Gustavo Scarpa – 7 gols em 8 cobranças pelo Palmeiras

Zé Rafael – 1 gol em 4 cobranças por Palmeiras e Bahia

Patrick de Paula – 1 gol em 1 cobrança pelo Palmeiras

Lucas Lima- 3 gols em 5 cobranças por Palmeiras e Santos

Luan – 2 gols em 3 cobranças por Palmeiras e Vasco

Marinho: 7 gols em 7 cobranças de pênalti pelo Santos ESPN TruMedia

Já o Santos não tem tanta variedade de batedores no atual elenco. São basicamente três jogadores que assumem a responsabilidade quando acontece uma penalidade. E os números são animadores.

Marinho, Soteldo e Jean Mota fizeram, juntos, 13 gols nos 15 pênaltis cobrados ultimamente. O lado ruim da história está no gol, em que John e João Paulo ainda não fizeram nenhuma defesa em lances assim. Os dois disputam a titularidade na final.

Marinho – 7 gols em 7 cobranças pelo Santos

Soteldo – 3 gols em 3 cobranças pelo Santos

Jean Mota – 3 gols em 5 cobranças pelo Santos