Raio-X do BBB21: Brothers comentam sobre festa e expectativa pelo Paredão | raio X

A Festa Herança Africana rendeu e deu muito o que falar! O sol já tinha raiado quando os brothers foram dormir. Mas, como de praxe, o toque de despertar ecoou no BBB21 e os confinados foram, um a um, ao Confessionário participar de mais um Raio-X, neste sábado, 30/1. Em vídeo, eles comentaram sobre as tretas da madrugada e a expectativa para formação do primeiro Paredão!