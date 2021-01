Raio-X do BBB21: Brothers falam sobre divisão entre Vip e Xepa e se preocupam com Paredão | raio X

Ontem teve a primeira Prova do Líder do BBB21! E, com a liderança de Nego Di consagrada, veio também a divisão da casa entre Vip e Xepa. É claro que isso refletiu nas emoções dos brothers na manhã desta sexta-feira, 29/1. No Raio-X de hoje, os colegas de confinamento falam sobre a Prova do Líder, a discussão que rolou ontem à noite sobre as compras da Xepa, expectativas para a Prova do Anjo e já especulam sobre o primeiro Paredão. 👀