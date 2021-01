Rangers se segura, vence o rival Celtic no grande clássico escocês e dispara de vez na liderança

A vida do Celtic ficou mais complicada na briga pelo título do Campeonato Escocês. Neste sábado (02), em um dos maiores clássicos do mundo, a equipe de Neil Lennon foi derrotada por 1 a 0 pelo grande rival Rangers dentro Ibrox Stadium, em um duelo que não contou com nenhuma finalização certa dos comandados de Steven Gerrard (o gol foi contra, de Callum McGregor).

Com a vitória em casa, os Gers chegam ao terceiro triunfo consecutivo contra o seu maior rival pelo Escocês, e agora somam nada menos do que 62 pontos, em 22 jogos, na liderança isolada da Scottish Premiership. Os Hoops aparecem agora na segunda colocação, com 19 pontos a menos (43), mas ainda três partidas a cumprir. O jogo

A partida marcou homenagem aos 50 anos da Tragédia de Ibrox, quando em 2 de janeiro de 1971 66 torcedores morreram em uma confusão nas arquibancadas do Ibrox Stadium após um empate em 1 a 1 entre os rivais.

A primeira oportunidade de gol apareceu logo no começo da partida. Em arrancada veloz para o ataque, os visitantes ficaram frente a frente com Christie, que bateu para o gol, forçando a defesa de Allan McGregor. No rebote, o goleiro conseguiu levar a melhor e salvou o Rangers.

O arqueiro dos Gers voltou a ser decisivo em chute colocado de Griffiths, que bateu da entrada da área e forçou McGregor a se estivar para fazer a defesa.

As chances de gol refletiram o primeiro tempo do clássico, que teve domínio do time comandado por Neil Lennon. Na segunda etapa, no entanto, o imponderável deu um outro rumo para o confronto.

Tentando pressionar mais para fazer valer o mando de campo, o Ranger teve a sua vida facilitada após a expulsão do zagueiro Bitton, que recebeu cartão vermelho após matar contra-ataque em velocidade. Com um homem a mais em campo, a equipe de Steven Gerrard não demorou para abrir o placar.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Aribo desviou cobrança de escanteio na primeira trave. A bola desviou em Callum McGregor, do Celtic, e morreu no fundo das redes.

Após o triunfo em casa, o Rangers volta a campo pela Scottish Premiership contra o Aberdeen, no próximo domingo (10), no Pittodrie Stadium. Já o Celtic recebe no dia seguinte (11) o Hibernian, dentro do Celtic Park.