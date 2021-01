Raul, ex-atacante do Real Madrid, é diagnosticado com covid

O Real Madrid, mesmo com medidas restritivas mais fortes, também foi alvo de infecção por covid-19. Segundo o jornal espanhol “AS”, o ex-atacante Raul, marcado pela passagem no clube merengue, foi diagnosticado com o novo coronavírus.

O ex-galático é treinador do time B do Real Madrid, conhecido como Real Castilla. Com o diagnóstico, ele ficará fora do banco de reserva na partida contra o Getafe B, neste domingo.

A equipe secundária dos Merengues será testada para evitar que jogadores entrem em campo contaminados.