Ray Fisher não deve viver Ciborgue em The Flash

O filme The Flash não terá Ray Fisher no papel de Ciborgue, após revelação de o personagem ter sido excluído do roteiro. A notícia vem do The Wrap e de uma recente declaração do ator afirmando não participar de qualquer produção que envolva Walter Hamada, presidente da DC Films. O executivo, por sua vez, teve seu contrato renovado com o estúdio até 2023.

Segundo fontes do site, em junho do ano passado a Warner Bros. teria oferecido a Fisher uma pequena participação no filme solo do velocista. Em seguida, ele deu início a uma série de denúncias contra Joss Whedon, depois de este último ser chamado para finalizar Liga da Justiça, diante da saída de Zack Snyder.

Joss Whedon foi o responsável por concluir Liga da JustiçaFonte: IMDb/Reprodução

O intérprete de Victor Stone acusou o diretor de comportamentos abusivos durante as gravações do longa. Tais ações antiprofissionais teriam sido permitidas pelo então presidente da DC Entertainment, Geoff Johns, e pelo ex-copresidente de produção da Warner Bros, Jon Berg.

Em 04 de setembro, o ator acusou Hamada de tentar defender Johns, ação negada pelo estúdio. “Depois de falar sobre Liga da Justiça, recebi um telefonema do presidente da DC Films, no qual ele tentava atropelar Joss Whedon e Jon Berg na esperança de poupar Geoff Johns. Eu não vou [fazer o mesmo]”, disse em seu Twitter.

Walter Hamada is the most dangerous kind of enabler. His lies, and WB PR’s failed Sept 4th hit-piece, sought to undermine the very real issues of the Justice League investigation. I will not participate in any production associated with him. A>Ehttps://t.co/07OJ74PJra — Ray Fisher (@ray8fisher) December 30, 2020

Em 30 de dezembro, Fisher falou mais sobre o assunto: “Walter Hamada é o tipo mais perigoso de facilitador. Suas mentiras, e o contato de 4 de setembro da assessoria de imprensa da Warner Bros, buscavam prejudicar as questões reais por trás da investigação sobre Liga da Justiça. Não participarei de qualquer produção associada a ele”.

Com previsão do início das filmagens para março, The Flash adaptará o arco Flashpoint (“Ponto de Ignição”, em português). No material de origem, a trama conta com a participação de diversas versões de personagens da DC, dentre eles o Ciborgue. Dessa forma, seu futuro é incerto, após as poucas participações na telona de Batman vs Superman: A Origem da Justiça, Liga da Justiça e no vindouro “Snyder Cut”.