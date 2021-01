RB Bragantino usa meme e provoca Corinthians após Claudinho comandar vitória em Itaquera

Hoje um dos destaques do Campeonato Brasileiro pelo Red Bull Bragantino, Claudinho fez valer a “lei do ex” nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, na vitória do time do interior por 2 a 0 sobre o Corinthians.

O jogador chegou a atuar na base do Corinthians e acabou negociado para a Ponte Preta em 2017 em uma transação que trouxe Clayson ao Parque São Jorge.

Nesta segunda-feira, ele marcou um dos gols do Red Bull na vitória sobre o Corinthians, chegando a 16 gols e igualando-se na artilharia do campeonato com Thiago Galhardo e Marinho.

Após a partida, o time de Bragança foi às redes sociais e tirou onda com o gol de Claudinho.

O Red Bull postou um meme nas redes com a legenda “O início de um sonho / deu tudo certo” e uma foto de Claudinho no Corinthians no começo de carreira e outra do jogo de hoje.