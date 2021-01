RB Leipzig não venderá zagueiro Upamecano agora, mas aceita negociar depois por R$ 265 milhões; Manchester United, Liverpool e Chelsea têm interesse

Segundo o jornal The Guardian, o RB Leipzig não venderá o zagueiro Dayot Upamecano, de 22 anos, na atual janela de transferências, mesmo com Manchester United, Liverpool e Chelsea estando interessados no atleta e buscando com urgência a contratação de um defensor de peso.

No entanto, o clube da Bundesliga já deixou claro nos bastidores que estará aberto a ofertas pelo atleta da seleção francesa a partir do fim da atual temporada, com ofertas começando na casa dos 42 milhões de euros (R$ 265,4 milhões).

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O diário inglês ressalta que o Leipzig tomou essa decisão porque ainda tem objetivos esportivos importantes em 2020/21, e considera que Upamecano é essencial para que eles sejam alcançados.

No Campeonato Alemão, a equipe da Red Bull briga pelo título com o Bayern de Munique, aparecendo dois pontos atrás do gigante, que lidera a tabela.

Já na Champions League, a equipe tem parada duríssima contra o Liverpool nas oitavas-de-final.

O francês chegou ao RB Leipzig em 2017, trazido do “clube-irmão” Red Bull Salzburg, que disputa o Campeonato Austríaco e pertence ao mesmo grupo.

Upamecano disputa bola de cabeça durante jogo entre RB Leipzig e Dortmund EFE

Até hoje, ele já fez mais de 80 jogos na Bundesliga pela equipe e chegou também à seleção francesa graças ao seu ótimo desempenho.

Ainda de acordo com o jornal, o Leipzig já definiu até quem será o substituto de Upamecano quando ele finalmente for vendido.

O escolhido foi o também jovem Mohamed Simakan, de 20 anos, que defende o Strasbourg, da França.