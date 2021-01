Real encara ‘freguês’ Athletic com Zidane mirando superar lenda e se tornar o maior técnico da história do clube

Nesta quinta-feira (14), Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam pela semifinal da Supercopa da Espanha. Para a partida, que será disputada no Estádio La Rosaleda e terá transmissão da ESPN às 17h, o clube merengue traz importantes estatísticas a favor que animam o torcedor.

Apesar de ser o primeiro confronto entre as equipes pela Supercopa da Espanha, os dois times já se enfrentaram 234 vezes em toda a história. O Real Madrid venceu em 116 oportunidades, enquanto o Athletic levou a melhor em 74. Já as outras 44 partidas terminaram empatadas.

Nos números recentes, o Real Madrid carrega uma invencibilidade de seis anos ou 11 partidas. A última derrota do clube da capital espanhola para os bascos foi em 2015, quando o Athletic venceu por 1 a 0, em confronto válido por LaLiga, no San Mamés.

O torneio também tem um sabor especial para Zinedine Zidane. Com 11 conquistas oficiais pelo Real Madrid, o treinador francês busca chegar perto de Miguel Muñoz, que conquistou 14 e é treinador com mais títulos na história merengue.

Atual campeão da Supercopa da Espanha, o Real Madrid busca seu 12º título. Caso vença a atual edição, ficará a um do Barcelona, maior campeão do torneio, com 13.

Zinedine Zidane segura o troféu de campeão espanhol Getty Images

Já o Athletic Bilbao chegou ao torneio por ser o atual vice-campeão da Copa do Rei 2019-20. Os bascos eliminaram o Barcelona nas quartas e o Granada na semifinal.