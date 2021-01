Real Madrid chega a acordo com Alaba, e jogador será reforço do clube espanhol na próxima temporada

O Real Madrid acertou a primeira contratação para a próxima temporada. De acordo com informações do jornal “Marca”, o atual campeão espanhol chegou a um acordo com o austríaco David Alaba, atualmente no Bayern de Munique, que tem contrato somente até junho.

Segundo o periódico, o lateral-esquerdo, que também atua como zagueiro e meio-campista, assinará contrato por quatro anos com os Merengues. O salário do atleta de 28 anos será de 11 milhões de euros por temporada (R$ 70 milhões na cotação atual).

O portal ainda avança que Alaba já passou por exames médicos acompanhado por um profissional do Real Madrid, e o anúncio da contratação por parte dos espanhóis poderá acontecer em breve.

O Liverpool era mais um interessado na contratação de Alaba, mas sua prioridade sempre foi o Real Madrid, a quem classificou como um “sonho”.