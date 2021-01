Real Madrid derrota o Celta, alcança liderança do Espanhol e seca o Atlético de Madrid

O Real Madrid interrompeu o grande momento vivido pelo Celta no Campeonato Espanhol e venceu a equipe de Eduardo Coudet por 2 a 0 na capital espanhola. Com gols de Vásquez e Asensio, os merengues dormirão na liderança e agora ficam na dependência de um tropeço do Atlético de Madrid, que enfrenta o Alavés neste domingo. Os colchoneros têm dois jogos a menos na tabela.

MERECIDO

Após o Celta perder grande chance com Aspas, o Real Madrid respondeu no ataque seguinte com Lucas Vásquez aproveitando cruzamento de Asensio para abrir o placar na primeira boa chance merengue na primeira etapa. Aos 42, Carvajal teve a chance de ampliar ao aproveitar uma bola da entrada da área e finalizar para fora com muito perigo.

> Veja a tabela do Campeonato Espanhol

PARECIDO

O Real Madrid para o segundo tempo com a mesma postura da primeira etapa e em sua segunda finalização no alvo, marcou o segundo gol da partida. Aos oito minutos, os papéis foram invertidos e Lucas Vásquez encontrou Asensio no meio da área e livre da marcação para ampliar o marcador a favor dos merengues.

MOMENTO

​Apesar do empate contra o Elche na última rodada, o Real Madrid chega à sua sétima partida seguida sem perder e esse bom momento rende a liderança momentânea do Campeonato Espanhol. O time de Zidane alcançou os 36 pontos, enquanto o Atlético de Madrid tem 35 e joga neste domingo contra o Alavés fora de casa.