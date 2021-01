Real Madrid divulga que Zidane está com COVID-19

O Real Madrid terá uma baixa para os próximos dias por conta da COVID-19, já que o técnico Zinedine Zidane testou positivo para a doença.

Nesta sexta-feira (22), o clube merengue divulgou um comunicado sobre a situação do comandante. Com isso, ele ficará isolado das atividades até que um novo exame dê positivo.

Pela LaLiga, a equipe entrará em campo contra o Alavés, neste sábado, às 17h, com transmissão exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, sem treinador. E isso acontece logo no momento mais delicado da temporada. Nos últimos jogos, eliminações frustrantes fizeram o francês balançar.

Primeiro, com a eliminação da Supercopa da Espanha. O Real caiu para o Athletic de Bilbao e tinha a esperança de se recuperar na Copa do Rei. O que não aconteceu.

Mesmo diante do modesto Alcoyano, da terceira divisão espanhola, os comandados de Zidane fizeram um jogo ruim e acabaram eliminados da competição. Derrota por 2 a 1.

Pressionado, Zidane foi duramente criticado e balançou no cargo. Só que a direção decidiu manter o comando técnico da equipe.

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, durante entrevista coletiva prévia à faz primeira apresentação em LaLiga Getty

Em apuração da ESPN, o treinador tem dividido o vestiário com suas decisões, principalmente pela escolha de atletas mais experientes em relação aos jovens.

O Real Madrid volta a campo contra o Alavés, neste sábado, às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN APP. Não perca!