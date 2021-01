Real Madrid empata com o Osasuna e desperdiça chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol

Tudo igual na Navarra. O Real Madrid visitou o Osasuna neste sábado pelo Campeonato Espanhol e desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio. Em jogo fraco, as equipes empataram em 0 a 0 debaixo da bastante neve na cidade de Pamplona.

PRIMEIRO TEMPO FRACO

Debaixo de neve, Osasuna e Real Madrid foram para o intervalo empatando em 0 a 0. O time de Zinédine Zidane teve a posse de bola na etapa inicial, mas não conseguiu ser eficiente para chegar ao fundo das redes do goleiro Sergio Herrera. O Osasuna chegou a assustar, mas parou em boa defesa de Courtois.

SEGUNDO TEMPO PARECIDO

A etapa final não foi muito diferente dos 45 minutos iniciais e as equipes não movimentaram o placar. Benzema até chegou a marcar após passe de Kroos, mas a arbitragem pegou impedimento do camisa 9. O Osasuna tentava chegar ao ataque em jogadas rápidas, mas era pouco eficiente. Aos 43 minutos, Sergio Ramos chegou a marcar com passe de Benzema, mas o francês, novamente em passe de Kroos, estava impedido antes de assistir o zagueiro espanhol.

SEM LIDERANÇA

Com o empate, o Real Madrid permanece na segunda posição do Campeonato Espanhol. O time de Zidane tinha a chance de assumir a ponta de maneira provisória, já que o duelo entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao foi adiado por conta da forte nevasca que atinge a capital da Espanha. O time de Simeone agora tem três jogos a menos no torneio e ainda é líder.

SEQUÊNCIA

​O Real Madrid entra em campo contra o Athletic Bilbao na próxima quinta-feira pela semifinal da Supercopa da Espanha. O Osasuna, por sua vez, enfrenta o Granada, na terça-feira, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Espanhol.