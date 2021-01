Real Madrid estuda formas de contratar Mbappé e negócio pode incluir Vinícius Júnior

O Paris Saint-Germain tenta renovar com Kylian Mbappé, mas as declarações recentes do francês fizeram com que equipes monitorem a situação do jogador. De acordo com o “Mundo Deportivo”, o Real Madrid busca formas de conseguir pagar o salário e o preço exigido pelo clube parisiense.

O clube espanhol acredita que o Paris Saint-Germain pedirá cerca de 160 milhões de euros pelo francês, além dos 21 milhões de euros por temporada de salário.

No momento, o clube merengue não pode pagar o exigido. Por conta disso, os planos do Madrid são de vender dois jogadores de peso. O primeiro deles seria Vinícius Júnior, que interessa ao PSG há algum tempo e pode ser incluído na operação. O outro ainda não foi selecionado, mas caso chegue uma boa oferta por algum craque, o clube merengue escutará.

A esperança do Real Madrid é de que Mbappé continue sem renovar e termine seu contrato em 2022. Assim, poderá assinar com o clube espanhol de graça, mas o francês quer definir seu futuro com mais velocidade. O Liverpool também quer o jogador.

Segundo informa a imprensa francesa, Mbappé quer títulos. O camisa 7 do Paris Saint-Germain pede ao clube francês garantias de que formará uma equipe vencedora para conquistar a Liga dos Campeões.