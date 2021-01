Real Madrid: ex-empresário de Benzema diz que atacante deseja voltar ao Lyon: ‘Vê todos os jogos’

Ao todo, 12 temporadas defendendo as cores do Real Madrid. No entanto, Karim Benzema não pretende encerrar a carreira no clube merengue. O seu desejo é voltar ao Lyon, clube que o revelou.

E quem deu a informção foi o antigo empresário. Em entrevista ao canal do YouTube Inside Gones, que se dedica ao clube francês, Karim Djaziri afirmou que o atacante pretende voltar à França em breve.

“Ele (Benzema) me fala constantemente do Lyon e vê todos os jogos. Para além que nunca esteve no novo estádio. É algo que ele deseja, tem o Lyon no seu coração”, disse o ex-agente.

Aos 33 anos, Benzema tem contrato com o Real Madrid até 2022. Segundo Karim Djaziri, o atacante não pretende apenas encerrar a carreira no clube francês. O atleta tem o desejo de chegar bem fisicamente para render e almeja grandes conquistas no Lyon.



“Não quer voltar ao Lyon sem a capacidade física necessária, por isso está dividido entre deixar o melhor clube do mundo e voltar ao Lyon. Mas nos seus sonhos está o regresso e poder fazer grandes coisas. Ser o capitão de equipe pode ser mágico para ele”, completou.

Revelado pelo Lyon, Benzema deixou o clube francês na temporada 2009-10 para rumar à Espanha. Desde então, defende as cores do Real Madrid, clube pelo qual já conquistou quatro Uefa Champions League, quatro Mundial de Clubes, três Supercopas da Uefa, três LaLiga, duas Copa do Rei e duas Supercopa da Espanha.