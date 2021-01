Real Madrid faz grande primeiro tempo e vence o Alavés no Espanhol

O Real Madrid entrou em campo neste sábado após o vexame na Copa do Rei no meio de semana e venceu o Alavés pelo Campeonato Espanhol. O time da capital foi até o País Basco e não tomou conhecimento do adversário, vencendo o jogo por 4 a 1. Casemiro, Benzema (2) e Hazard fizeram para os Merengues, e Joselu descontou.

+ Veja a tabela da La Liga

MASSACRE NO PRIMEIRO TEMPO

O Real Madrid não deu espaço para o Alavés e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. O brasileiro Casemiro abriu o placar de cabeça, aos 15 minutos, Benzema ampliou aos 41 com um belo chute, e Hazard fez o terceiro no último lance da primeira etapa. O belga, que não marcava há quase dois meses, fez o seu terceiro na temporada.

ADMINISTRANDO O RESULTADO

Com a vantagem confortável no placar, o Real Madrid diminuiu o ritmo na segunda etapa e não ofereceu tanto perigo ao Alavés. O time basco chegou a diminuir com Joselu, após cruzamento de Lucas Pérez, mas Benzema, em um dos poucos ataques merengues, fez o quarto para os Blancos.

PRESENTE DE GREGO

O Alavés vivia a expectativa pela vitória para comemorar em grande estilo os seus 100 anos de existência. O clube faz aniversário neste sábado, mas o Real Madrid estragou a festa do time do País Basco.

+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá

SEQUÊNCIA

​O Real Madrid, que está a quatro pontos do líder Atlético, volta a campo no próximo sábado, às 12h15 (de Brasília), quando enfrenta o Levante, em casa, pelo Campeonato Espanhol. No dia seguinte, o Alavés enfrenta o Getafe, fora de casa.