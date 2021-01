Real Madrid fecha acordo para contratar David Alaba, diz jornal espanhol

O lateral e zagueiro David Alaba será jogador do Real Madrid na próxima temporada. Segundo o jornal Marca, o jogador chegou a um acordo com o merengues para se transferir após o término de seu contrato com o Bayern de Munique, em junho deste ano.

De acordo com o periódico, Alaba vai assinar com o clube espanhol por quatro temporadas e receberá um salário de 11 milhões de euros (R$ 70 milhões). Além disso, o austríaco de 28 anos já passou por exames médicos com um profissional do Real.

Quanto aos valores, a transação terá custo zero para o time da capital espanhola, já que o lateral chegará depois de encerrar seu vínculo com os Bávaros.

O Real Madrid não era o único clube interessado no jogador. Manchester City, PSG, Liverpool e Chelsea também planejavam contratar o defensor na próxima temporada.

Alaba foi revelado pelo Áustria Viena e chegou ao Bayern de Munique aos 16 anos em 2008, fazendo sua estreia pela equipe principal em 2010. Pelos Bávaros, disputou mais de 400 partidas e conquistou 23 títulos, incluindo duas Champions League e nove Campeonatos Alemães.