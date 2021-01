Real Madrid goleia Alavés por 4 a 1 com doblete de Benzema e gols de Hazard e Casemiro

O Real Madrid visitou o Alavés e aplicou uma impiedosa goleada por 4 a 1, neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, a equipe merengue se reabilita após a vexaminosa eliminação para o Alcoyano, da 3ª divisão, na Copa do Rei, ocorrida na última quarta-feira.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O placar coloca a equipe de Zinedine Zidane (que não pode ir a campo por estar com COVID-19) com 40 pontos, na vice-liderança de LaLiga, mas ainda longe do rival e líder Atlético de Madrid. Os colchoneros possuem 44 pontos e duas partidas a menos.

A derrota ainda estraga o aniversário de 100 anos do Alavés, comemorado neste sábado. A triste goleada deixa a equipe basca com 18 pontos, em 17º lugar, na beira da zona do rebaixamento.

Em campo, o Real dominou tranquilamente a partida e abriu o placar aos 15 do 1º tempo, com gol brasileiro.

Após cobrança de escanteio, Casemiro subiu bem e testou forte para o fundo das redes, anotando pela 5ª vez na temporada.

Aos 41, Benzema ampliou em um belíssimo gol: o francês recebeu de Hazard, dominou e, mesmo sem espaço, disparou um balaço para vencer o goleiro Pacheco.

Nos acréscimos da etapa inicial, Kroos enfiou para Hazard e o belga, que vinha em má fase, finalmente balançou as redes.

Desta forma, ele acabou com seu jejum de gols, que vinha desde 25 de novembro do ano passado.

No 2º tempo, o técnico Abelardo Fernández fez várias mexidas no Alavés, que melhorou e partiu para cima em busca de seu gol de honra.

E ele veio aos 14: Lucas Pérez levantou ótima bola na área e o centroavante Joselu, revelado na base do Real Madrid, acertou uma cabeçada perfeita.

Parecia que os bascos iriam esboçar uma reação, mas Benzema, aos 25 minutos, colocou a última pá de cal.

Depois de receber um ótimo passe de Modric, o matador mostrou seu famoso faro de gol e transformou a vitória merengue em goleada.

Fim de papo.

Hazard comemora gol do Real Madrid sobre o Alavés, por LaLiga EFE

Alavés 1 x 4 Real Madrid

GOLS: Alavés: Joselu Real Madrid: Casemiro, Benzema (2) e Hazard

ALAVÉS: Pacheco; Navarro (Borja Sainz), Laguardia, Lejeune e Rubén Duarte; Aguirregabiria, Battlaglia (Manu García), Pina (Pere Pons) e Rioja (Lucas Pérez); Méndez e Joselu (Deyverson) Técnico: Abelardo Fernández

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez; Éder Militão, Varane e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric (Isco); Asensio (Odriozola), Hazard (Vinicius Jr.) e Benzema Técnico: David Bettoni (interino)

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

5º gol de Casemiro em 23 jogos pelo Real Madrid na temporada

O gol de Casemiro foi o 8º de cabeça do Real na atual LaLiga

14º e 15º gols de Benzema em 24 jogos pelo Real Madrid na temporada

3º gol de Hazard em 12 jogos pelo Real Madrid na temporada

1º gol de Hazard desde 25 de novembro de 2020

4º gol de Joselu em 20 jogos pelo Alavés na temporada

O Real Madrid terminou o jogo com 61% de posse de bola

O Alavés terminou o jogo com 15 finalizações, contra 10 do Real

4ª derrota seguida do Alavés na temporada

Classificação

– Alavés: 17º lugar, com 18 pontos

– Real Madrid: 2º lugar, com 40 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, por LaLiga.

Sábado, 30/01, 12h15*, Real Madrid x Levante

Domingo, 31/01, 10h*, Getafe x Alavés

*horário de Brasília