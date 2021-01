Real Madrid monta operação financeira para seduzir Alaba

David Alaba e Bayern de Munique protagonizaram uma longa novela pela renovação do contrato, mas não conseguiram acordo. O defensor vai deixar a Alemanha e tem o futebol espanhol como provável destino.

Destaque do clube bávaro há temporadas, ele tem muito mercado. O Barcelona tem um desejo antigo no austríaco, mas a situação financeira trava qualquer negócio. Por conta disso, o Real Madrid ganhou força na jogada.

Livre para assinar um pré-contrato, Alaba chegaria sem custos ao novo clube. E esse é o principal trunfo do Real Madrid. Como a transação não envolveria compra de direitos, o time merengue conseguiria chegar no salário pedido pelo defensor na negociação com o Bayern e quer resolver a questão o quanto antes.

A oferta do Real é oferecer um salário anual de 10 milhões de euros, cerca de R$ 63 milhões. O vínculo seria de quatro temporadas.

Aos 28 anos, Alaba defende o Bayern desde o início da carreira profissional (2009/10). Ele acumulou um empréstimo ao Hoffenheim na temporada seguinte e retornou em 2011/12. Desde então, faturou diversas vezes a Bundesliga e duas Uefa Champions League.

Alaba em ação na pré-temporada do Bayern de Munique, na California Getty Images

Na última temporada, atuando como zagueiro, ele foi um dos destaques da equipe alemã. Foram 42 jogos disputados e dois gols marcados. Na atual, são 18 partidas e um gol.