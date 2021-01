Real Madrid vai priorizar vendas de jogadores e espera arrecadar até R$ 466 milhões antes de pensar em contratações

Para continuar forte no mercado e contratar nomes como Kylian Mbappé, do PSG, ou Erling Haaland, do Borussia Dortmund, o Real Madrid precisará vender alguns jogadores na próxima janela de transferências. Segundo apurou a ESPN, o clube merengue teve uma queda nas receitas por causa da pandemia de COVID-19 e precisará arrecadar até 70 milhões de euros (R$ 466 milhões) para equilibrar as contas.

A ESPN já informou há semanas que Isco pediu para deixar o clube. Marcelo, por exemplo, também pode estar de saída. Outros nomes que não estão nos planos de Zidane, como Álvaro Odriozola ou Luka Jovic, que foi emprestado ao Eintracht Frankfurt, também podem render algum dinheiro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

No começo da temporada, o Real Madrid não fez nenhuma contratação pela primeira vez desde 1980, mas obteve mais de 100 milhões de euros (R$ 665 milhões) com as vendas de Sergio Reguilón, Achraf Hakimi e Oscar Rodríguez. Além disso, Florentino Pérez também economizou quase 40 milhões de euros (R$ 266 milhões) brutos por ano graças à saída de James Rodríguez para o Everton e ao empréstimo de Gareth Bale para o Tottenham.

Desta forma, as vendas vão marcar as possibilidades de transferência do Real, já que o clube está ciente de que o plantel precisa de reforços, como ficou demonstrado durante a primeira parte irregular da temporada.

O nome de David Alaba, do Bayern de Munique, que poderia vir de graça, ainda está na mesa, mas jogadores de futebol como Mbappé e Haaland também são interessantes. As possibilidades de se tentar uma operação desse porte, porém, dependerão muito do que for arrecadado nas vendas antes do mês de junho.

Da mesma forma, o clube branco continua tendo em sua agenda as renovações de Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vázquez.

Os contatos para renovar o contrato do capitão esfriaram nas últimas semanas, mas, segundo fontes próximas à operação, teriam que ser retomados em breve para encontrar uma solução o mais rápido possível.

Hazard comemora gol do Real Madrid sobre o Alavés, por LaLiga EFE

Com Modric não haverá impedimentos para conseguir a renovação por uma temporada, mas com Lucas Vázquez a situação é mais complicada. Ele rejeitou a primeira oferta realizada pelo Real Madrid.