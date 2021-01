Real Madrid vence Celta de Coudet com heróis alternativos e dorme na liderança de LaLiga

Pelo menos até domingo, o Real Madrid é o líder de LaLiga! A equipe recebeu o Celta de Vigo no Estádio Alfredo Di Stéfano e venceu por 2 a 0, neste sábado, pela 17ª rodada.

Lucas Vázquez e Marco Asensio foram os destaques da partida com um gol e uma assistência cada. Luka Modric também teve atuação destacada.

Com o resultado, o time de de Zinedine Zidane chega a sete partidas de invencibilidade no campeonato, sendo seis vitórias e um empate, e soma 36 pontos, no topo da classificação. O Atlético de Madrid, que tem 35 unidades e três jogos a menos, irá a campo neste domingo, quando visitará o Alavés às 12h15 (de Brasília), com transmissão do Fox Sports.

Já o Celta de Vigo vê sua série invicta acabar em LaLiga. Depois de Eduardo Coudet ter estreado com derrota para o Sevilla, o argentino engatou cinco triunfos e um empate na competição até este sábado. Os galegos têm 23 pontos e figuram atualmente na oitava colocação.

Para a partida, os mandantes não contaram com o lesionado Rodrygo e com Sergio Ramos, que sofreu com um problema estomacal. Casemiro foi o único brasileiro titular, enquanto Marcelo, Éder Militão e Vinicius Jr. começaram no banco. Somente o último entrou em campo, e já aos 40 minutos da etapa final.

Real Madrid 2 x 0 Celta de Vigo

GOLS: Lucas Vázquez e Asensio (Real Madrid)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Vinicius Jr.), Varane, Nacho e Mendy; Kroos (Valverde), Casemiro e Modric (Odegaard); Lucas Vázquez, Benzema (Mariano Díaz) e Asensio (Hazard). Técnico: Zinedine Zidane

CELTA DE VIGO: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araújo, Murillo e Olaza; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez e Nolito (Miguel Baeza); Iago Aspas (Fran Beltrán) e Santi Mina. Técnico: Eduardo Coudet

Jogadores do Real Madrid comemora gol marcado diante do Celta de Vigo Getty Images



-Real Madrid, Villarreal e Sevilla são os times com mais gols nos 10 primeiros minutos nesta edição de LaLiga, com 4 cada um

-Asensio deu 15 assistências em LaLiga pelo Real Madrid, sendo a 12 jogadores diferentes

-Asensio fez seu 1º gol na temporada (disputou 20 jogos); Vázquez tem 2 gols em 19 partidas em 2020-21

-O Real Madrid finalizou mais vezes (9 a 6), enquanto o Celta teve maior posse de bola (59,2%)

-O Real não perde há 9 jogos do Celta (6 vitórias e 3 empates). O último revés ocorreu em janeiro de 2017 pela Copa do Rei

-O Real não perde do Celta pelo Espanhol desde maio de 2014. São 11 vitórias e 2 empates nos últimos 13 confrontos

Vázquez e Asensio resolvem

O primeiro tempo começou agitado, e Iago Aspas quase marcou com menos de 5 minutos, com Iago Aspas tirando de Courtois e Nacho aparecendo para fazer o corte antes que a bola chegasse ao gol.

Na sequência do lance, o Real foi rapidamente ao ataque e marcou exatos 18 segundos depois, com Vázquez completando de cabeça um cruzamento de Asensio.

Um gol dos mandantes no começo seria um roteiro repetido na etapa final. Aos 8min, a equipe merengue aproveitou erro na saída de bola adversária, recuperou com Modric, Asensio recebeu de Vázquez e mandou para a rede.

O segundo gol frustrou qualquer reação do Celta, e a equipe de Zidane não correu riscos até o apito final. O Real não foi brilhante, mas foi sólido e venceu com tranquilidade para dormir na liderança do Campeonato Espanhol.

Classificação

Real Madrid, 1º lugar, 36 pontos

Celta de Vigo, 8º lugar, 23 pontos

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo pelo Campeonato Espanhol na próxima semana.

Sexta-feira, 08/01, 17h*, Celta de Vigo x Villarreal

Sábado, 09/01, 17h*, Osasuna x Real Madrid

*horário de Brasília