Real Madrid: Zidane despista sobre chegada de Alaba e se irrita com pergunta sobre desempenho de Jovic: ‘Me culpar é fácil’

Zinedine Zidane não quis falar sobre os rumores que colocam David Alaba no Real Madrid na próxima temporada, mas destacou que o caso do jogador do Bayern de Munique ainda não tem nada a ver com a renovação de Sergio Ramos.

O treinador do Real Madrid também se esquivou sobre Kylian Mbappé e a recente saída de Luka Jovic para se concentrar no jogo da Copa do Rei contra o Alcoyano.

O Diario Marca anunciou em sua primeira página na terça-feira que o Real Madrid já chegou a um acordo para assinar o Alaba assim que seu contrato com o Bayern terminar em julho.

No clube, eles admitem à ESPN que há interesse no zagueiro, mas ainda evitam falar em acordo e Zidane também evitou falar sobre o assunto na coletiva quando questionado se sua contratação pode afetar as renovações de Ramos e Lucas Vázquez.

“Eu entendo sua pergunta. Você pode me perguntar sobre um jogador que não é meu. Estou aqui para o jogo de amanhã. Não tem nada a ver um com o outro. Sergio Ramos e Lucas Vázquez estão aqui há muito tempo e nada vai mudar. Eles estão prontos e preparados no que é o Real Madrid. E o outro é outro assunto e será visto no futuro “, disse o treinador do Real Madrid.

O francês também respondeu às críticas que o acusam de não ter conseguido o alavancar o desempenho que outras equipes conseguem com jogadores como Sergio Reguilón, Achraf ou o próprio Jovic, que marcou dois gols em sua estréia pelo Eintracht Frankfurt.

“Me culpar é fácil. É o Real Madrid, é muito complicado. Chega um momento em que o jogador tem que jogar e demonstrar. Luka tem 21 anos e é uma opção muito boa. Ele está muito bem e tenho certeza que o fará no Real Madrid. Ele tem um grande futuro para mostrar o jogador que é no Real Madrid. Sempre há uma competição muito forte aqui. A culpa não é do treinador. Os jogadores têm que mostrar ”, disse Zidane.

Além disso, o treinador branco não quis entrar no assunto sobre se Mbappé pode ser um objetivo no verão, embora tenha sublinhado que concorda com as palavras que Ronaldo Nazario disse na sua época de que os jogadores jogam “onde querem jogar”.

“Me desculpe, vou te responder, mas estou interessado no jogo de amanhã e você fala sobre isso… (risos). No final, sim. É assim. O que o Ronaldo falou na época, acho o mesmo. Todo mundo tem contrato, tem suas coisas. Não é bom me meter nessas coisas. É difícil se envolver nas coisas dos outros jogadores”, disse Zidane.

Por fim, o francês voltou suas atenções para o confronto com o Alcoyano, em que Dani Carvajal continuará sendo desfalque.

“Não é um uma partida ‘armadilha’. Sabemos com qual time vamos jogar e vamos tentar fazer o que temos feito até agora. Não é uma competição ‘armadilha’, mas surpreende bastante porque a copa sempre foi assim. Existem times que têm a oportunidade de jogar contra grandes times e fazem grandes coisas. Você tem que estar preparado porque não há times fáceis. Nada. Zero”, concluiu o francês em entrevista coletiva.