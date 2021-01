Recheado de garotos, Palmeiras sustenta tabu diante do Sport e volta ao palco de arrancada para o título de 2018

Finalista da Copa do Brasil e muito próximo de garantir uma vaga na grande decisão da Conmebol Libertadores, o Palmeiras volta as atenções neste momento para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda com chances remotas de título, o time de Abel Ferreira visita o Sport, neste sábado, às 19h, na Ilha do Retiro.

Com 44 pontos e na 6ª posição do Brasileiro, o Palmeiras tem 12 pontos de diferença para o líder São Paulo.

Porém, a equipe paulista ainda tem uma partida a menos, a ser realizada diante do Vasco, no Allianz Parque, e um confronto direto com o arquirrival, o que faz com que o torcedor ainda não ‘jogue a toalha’ na briga pela conquista do 11° título brasileiro.

A Ilha do Retiro costuma trazer sorte ao Palmeiras. A última derrota do Verdão em Recife para o Sport aconteceu em 2014, na Arena Pernambuco, por 2 a 1. Deste então, são três vitórias palmeirenses e um empate.

Para que o sonho permaneça, a equipe precisa vencer o Sport. Porém, por conta da maratona de partidas e as constantes decisões, Abel Ferreira decidiu recorrer mais uma vez à base e convocou alguns nomes de destaque de categorias inferiores para comporem o grupo que foi a Recife para a partida deste sábado.

Ao longo da semana, o goleiro Mateus, os laterais-direito Ramon Rocha e Garcia, os zagueiros Carlos e Helder, o lateral-esquerdo Vanderlan, os meio-campistas Ramon Cesar, Vitinho, Pedro Bicalho e Caio Cunha e os atacantes Pedro Acacio, Marcelinho, Fabricio e Robinho estiveram com a equipe principal nas atividades.

A tendência é que Abel lance uma equipe mesclada para o duelo deste sábado, uma vez que, na terça-feira, o Verdão recebe o River Plate, no Allianz Parque, em partida de volta da fase semifinal da Libertadores. Na ida, em Buenos Aires, o Palmeiras venceu com tranquilidade por 3 a 0.

Em 2018, vitória na Ilha do Retiro ratificou Palmeiras na briga pelo título

Uma das partidas mais emblemáticas do Palmeiras na campanha do título brasileiro de 2018 aconteceu diante do Sport, na Ilha do Retiro.

No dia 23 de setembro, o Palmeiras precisava da vitória para se tornar vice-líder da competição e colocar a pressão em cima do São Paulo. Durante uma partida complicada, na qual o time flertou com a derrota, Willian marcou aos 36 minutos do segundo tempo e deu a vitória ao time de Luiz Felipe Scolari.

O triunfo simbolizou uma reação do time paulista, que chegou a ocupar a sexta colocação do Brasileirão, mas que, ao final das 38 rodadas, levantou a taça de campeão brasileiro.