Carla Vilhena precisou se afastar da apresentação do Expresso CNN por conta da morte do pai, Mário Vilhena Filho. No Twitter, a jornalista explicou o motivo do sumiço do canal de notícias e lamentou a perda que atingiu a família. “Recolhida na dor”, escreveu ela nesta quarta-feira (13).

A funcionária da CNN Brasil informou que recebeu a triste notícia no começo da semana.

“Estive recolhida na dor de ter perdido meu pai, na manhã da segunda-feira. Um infarto seguido de duas paradas cardíacas e ele se foi, deixando minha mãe inconsolável. Foram 61 anos juntos, entre namoro e casamento. Agradeço a preocupação de alguns que perguntaram de mim”, desabafou ela na rede social.

A comunicadora também tranquilizou os seguidores sobre seu retorno à TV. “Estarei de volta à CNN em breve. Tive que ficar um pouco dando apoio à família no Rio [de Janeiro]”, explicou.

Nas últimas semanas, Carla foi escalada para cobrir as férias de Monalisa Perrone, apresentadora oficial do programa. Vilhena substituiria a colega até o dia 18 deste mês para depois retornar ao seu posto no Visão CNN.

Confira o post a seguir: