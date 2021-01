Record aproveita atraso de rivais para ter efeito Os Dez Mandamentos com Gênesis · .

Principal aposta da Record para este semestre, Gênesis será a primeira novela inédita brasileira a estrear durante a pandemia. Com a Globo e o SBT exibindo folhetins reprisados no horário nobre e registrando índices abaixo da média no Ibope, a emissora de Edir Macedo quer aproveitar esse momento de “vacilo” das rivais para repetir o efeito de Os Dez Mandamentos (2015) no Ibope com a nova trama.

Gênesis entrará no lugar de Amor Sem Igual na próxima terça-feira (19). A novela que está atualmente no ar tem 9,3 pontos de média de ibope desde que retomou com capítulos inéditos, em outubro. Os números são da Grande São Paulo, principal mercado do país para a publicidade.

A Record já tem a vice-liderança do horário, com aproximadamente dois pontos de vantagem contra o SBT, que exibe uma reprise de Chiquititas na faixa. A ideia é aumentar essa diferença e colar na Globo, como Os Dez Mandamentos tinha feito há quase seis anos.

A produção sobre Moisés (Guilherme Winter) foi lançada em 23 de março de 2015. Naquela ocasião, o SBT tinha a vice-liderança também com Chiquititas, que estava em seu último ano de capítulos inéditos.

A estreia de Os Dez Mandamentos marcou 12,1 pontos de média e aumentou em 128% a audiência da faixa de novelas da Record no horário nobre na comparação com Vitória (2014), sua antecessora. Logo no início, já começou a incomodar o SBT.

O folhetim protagonizado por Guilherme Winter ia ao ar às 20h30 e também disputava público com Jornal Nacional e Babilônia (2015). A novela da Globo havia começado uma semana antes da trama bíblica e ficou no ar até agosto daquele ano: terminou como o maior fracasso da história no horário das nove.

A média geral foi de apenas 25,4 pontos, aproximadamente 10 pontos a menos do que é considerado sucesso para a emissora na faixa mais importante da TV. Sua sucessora, A Regra do Jogo (2015), só passou a registrar mais de 30 pontos no fim de novembro, depois que a primeira temporada de Os Dez Mandamentos tinha chegado ao fim.

No ar durante oito meses, a trama de Moisés caiu no gosto do público e foi crescendo em audiência, passou para a segunda colocação isolada e começou até a incomodar a Globo. O auge aconteceu em 10 de novembro de 2015, quando o capítulo com a travessia do Mar Vermelho anotou 28,1 pontos e foi o programa mais visto da TV brasileira naquele dia.

Desde então, a Record tem procurado um “novo fenômeno bíblico”, com A Terra Prometida (2016), O Rico e Lázaro (2017), Apocalipse (2018) e Jesus (2018). Mas sem repetir o sucesso.

Gênesis irá ao ar na faixa das 21h e, assim como Os Dez Mandamentos, não terá concorrentes acima dos 30 pontos nessa fase inicial. Na Globo, A Força do Querer está com média de 28,7 pontos na Grande São Paulo e sofre para engrenar no Ibope, o que acaba influenciando negativamente o desempenho do Jornal Nacional.

Além disso, o público noveleiro está carente de produções inéditas. A Globo só dará um tempo nas reprises em março, quando Amor de Mãe deve retornar para o seu desfecho.

Com esse cenário favorável, a Record está investindo pesado na divulgação de Gênesis, como uma tentativa de já estrear acima dos 10 pontos de ibope, fisgar o público e crescer no decorrer do ano.

A trama conta com 200 atores e sete fases que serão exibidas ao longo de oito meses –o Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito.

Além da expectativa por audiência, a emissora também projeta um sucesso comercial com o folhetim. “É o maior projeto da história da Record, talvez da televisão brasileira: a superprodução Gênesis. Uma novela com grandes investimentos, cenários espetaculares, locações nacionais e internacionais, efeitos visuais cinematográficos e mais de 300 profissionais envolvidos. Parte gravada antes da pandemia e parte gravada durante a pandemia, mas sempre amparada pelos protocolos de segurança”, afirmou Walter Zagari, vice-presidente Comercial do Grupo Record, ao . em dezembro.

Assista ao vídeo de apresentação da novela abaixo: