Record aproveita sucesso da edição 2020 e já programa estreia de A Fazenda 13 · .

Após o sucesso de A Fazenda 12, a Record não perdeu tempo e lançou o plano comercial da edição que será exibida neste ano. O material foi distribuído às agências de publicidade e está disponível no site de negócios da emissora. Já existe, inclusive, uma previsão para a data de estreia da temporada 2021: 14 de setembro, uma terça-feira.

A ideia inicial da Record é que A Fazenda 13 tenha 94 episódios e mantenha a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão com 20 peões. Ao longo do jogo, o objetivo é conceder ao menos R$ 500 mil em prêmios extras aos candidatos.

Pelo plano comercial, a rotina permanecerá a mesma do ano passado, com prova de fogo na segunda, formação de roça na terça, prova do fazendeiro na quarta, eliminação na quinta, flash da festa na sexta, exibição da festa no sábado e convivência no domingo.

O material foi preparado considerando a dinâmica que funcionou em 2020, mas nada impede que a Record faça alterações até a estreia, de acordo com estretégias de programação. Tudo vai depender de ações da concorrência e se a grade da emissora continuará a mesma até setembro.

O que impressionou foi a agilidade da rede de Edir Macedo em disponibilizar o plano comercial ao mercado publicitário. Normalmente, essa ação é feita meses depois do fim de uma temporada.

Agora, mesmo em uma ocasião em que o Big Brother Brasil domina os assuntos e publicações, a Record já soltou o plano de negócios na tentativa de firmar as primeiras parcerias comerciais. Confira abaixo uma imagem com parte das ideias para A Fazenda 13:

DIVULGAÇÃO/COMERCIAL RECORD

Para atrair anunciantes, a emissora destaca a repercussão que o reality teve em sites, redes sociais e o fato de a 12ª temporada ter sido a de maior audiência em dez anos do formato –foram 118,3 milhões de telespectadores alcançados (que viram ao menos um minuto) no Brasil inteiro. Eles assistiram 49 minutos de cada programa, em média.

Além dos resultados de engajamento, o ponto que mais empolgou a Record com A Fazenda 12 foi o sucesso comercial. O programa teve o maior número de merchandisings da história da emissora: foram 355 inserções, com 25 anunciantes diferentes. Nos intervalos comerciais nacionais, foram 155 empresas que venderam seus produtos e serviços.

Ao contrário de 2020, porém, quando teve que adiar atrações por conta da pandemia, a Record espera se ajustar às recomendações sanitárias e lançar ao menos dois realities de confinamento além de A Fazenda 13: Power Couple, previsto para começar em 27 de abril, e Ilhados, ainda sem data.