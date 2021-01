Record define estreia do novo programa de Geraldo Luís; saiba quando · .

A Record definiu a data de estreia de A Noite É Nossa, novo programa de Geraldo Luís, que está fora da TV desde março do ano passado. Inspirada nos grandes programas de auditório que marcaram a história da TV brasileira, a atração foi marcada para 20 de janeiro, uma quarta-feira, às 22h30, e concorrerá com o Programa do Ratinho, no SBT.

Segundo a Record, o programa vai misturar humor e emoção e contará com brincadeiras no palco, reportagens curiosas e novos quadros, além de músicas e homenagens. O nome foi herdado de uma atração já apresentada por Mara Maravilha em 2002, na mesma emissora. Apesar de ter o mesmo título, o programa de Geraldo Luís terá um estilo bem diferente em relação ao comandado pela funcionária de Silvio Santos. Entre os quadros do A Noite É Nossa estão: A Musica da Minha Vida, em que um artista conta a sua história por meio de músicas, sendo surpreendido por um de seus ídolos; A Hora do Boleto, no qual um telespectador ou alguém presente na plateia terá uma conta paga; e a Pegadinha do Mução, trote telefônico feito por um personagem nordestino com famosos. A aposta principal será nas reportagens especiais, com cerca de 30 minutos de duração, em que, segundo a emissora, serão contadas histórias exclusivas. Já no Cadê Você, repórteres estarão ao vivo espalhados pelo Brasil, em locais estratégicos, para ajudarem a contar a história e ilustrar a reportagem da noite. Haverá, ainda, o Pequena Grande Fazenda, o “menor reality show do mundo”, envolvendo dez participantes anões, que enfrentarão desafios e provas de eliminação em busca do grande prêmio.