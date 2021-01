Record sonda ex-galãs da Globo para vaga de Marcos Mion em A Fazenda 13 · .

Caio Castro e Bruno Gagliasso estão na mira da Record. Após demitir Marcos Mion, a emissora iniciou sondagens com os dois ex-galãs da Globo. O . apurou que as conversas estão em fase preliminar. O objetivo é entender seus contratos e compromissos profissionais e avaliar se um deles tem interesse em assumir a função de apresentador de A Fazenda 13.

Ambos são famosos por seus trabalhos em novelas. Caio Castro esteve em A Dona do Pedaço (2019), e Gagliasso deixou a Globo após o Sétimo Guardião (2018). Eles acumulam milhões de seguidores em suas respectivas redes sociais e têm uma boa imagem junto ao mercado publicitário.

O nome “mais quente” nas conversas iniciais é o do namorado de Grazi Massafera. Ele já teve uma experiência como apresentador de reality. Em 2018, o ator comandou a última temporada do Are You The One? Brasil (2015-2018), na MTV.

O programa é muito diferente de A Fazenda, é verdade. Os episódios são gravados, a característica principal é a “pegação”. O canal da Viacom também não tem a projeção, a audiência nem a cobrança de uma TV aberta. Mas a atração o ajudou a “quebrar o gelo” na função.

Já Bruno Gagliasso nunca esteve à frente de um programa. No ano passado, o marido de Giovanna Ewbank teve uma rápida experiência como apresentador do evento Meus Prêmios Nick.

Uma das propostas de apostar em um nome “fora da casinha” dos comunicadores tradicionais é gerar uma curiosidade nos telespectadores. Além disso, artistas como Rodrigo Faro e Márcio Garcia são exemplos de galãs da Globo que assumiram a função de apresentadores na Record e se deram bem.

A emissora de Edir Macedo corre contra o tempo para fechar o nome e ter condições de retomar a venda de publicidade o quanto antes. Após a demissão de Marcos Mion, a equipe comercial teve de paralisar a procura por anunciantes.

A emissora precisa de três apresentadores para preencher os realities previstos para este ano. Além de A Fazenda 13, programada para 14 de setembro, a Record terá uma nova temporada do Power Couple (em maio) –Adriane Galisteu, que estava acertada para 2020, é a favorita para assumir o posto. O terceiro é o novo Ilhados, ainda sem previsão de estreia.